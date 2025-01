Scudetto, i tecnici di A votano Inter. Paz ed Empoli le rivelazioni

agenzia

Questo l’esito del tradizionale sondaggio promosso dall’Italpress ROMA (ITALPRESS) – L’Inter sará campione d’Italia, l’Empoli e il lariano Nico Paz sono le assolute rivelazioni, almeno per il girone d’andata, rispettivamente come squadra e calciatore. E’ quanto emerge dal tradizionale sondaggio di metá campionato promosso dall’ITALPRESS con la maggior parte dei tecnici di serie A. Inter protagonista per la corsa al titolo (7 voti), tallonata dal Napoli (3 voti) e Atalanta (1). L’Empoli (con 3 preferenze) é stato scelta come squadra rivelazione di questa prima parte di stagione, seguita da Fiorentina, Lazio e Udinese (2 voti a testa), quindi citazioni anche per Atalanta, Como e Napoli. E tra i calciatori spicca con 4 voti l’argentino Nico Paz, poi il fiorentino Kean e il veronese Belahyane (2 voti), quindi citazioni per Esposito, Lookman, Lucca e Zappa (1 a testa). Queste le tre domande rivolte ai tecnici: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Chi vincerá lo scudetto VINCENZO ITALIANO (BOLOGNA) 1. Empoli 2. Paz (Como) 3. Napoli DAVIDE NICOLA (CAGLIARI) 1. Fiorentina 2. Zappa (Cagliari) 3. Inter CESC FABREGAS (COMO) 1. Fiorentina 2. Paz (Como) 3. Inter ROBERTO D’AVERSA (EMPOLI) 1. Udinese 2. Kean (Fiorentina) 3. Napoli MARCO OTTOLINI (DS GENOA) 1. Udinese 2. Lookman (Atalanta) 3. Inter SIMONE INZAGHI (INTER) 1. Empoli 2. Paz (Como) 3. — MARCO GIAMPAOLO (LECCE) 1. Como 2. Paz (Como) 3. Atalanta FABIO PECCHIA (PARMA) 1. Lazio 2. Lucca (Udinese) 3. Inter PAOLO VANOLI (TORINO) 1. Napoli 2. Esposito Sebastiano (Empoli) 3. Inter KOSTA RUNJAIC (UDINESE) 1. Lazio 2. Kean (Fiorentina) 3. Napoli EUSEBIO DI FRANCESCO (VENEZIA) 1. Atalanta 2. Belahyane (Verona) 3. Inter PAOLO ZANETTI (VERONA) 1. Empoli 2. Belahyane (Verona) 3. Inter – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). gm/red 10-Gen-25 11:18

