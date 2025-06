Sea, Castelli “Puntiamo su crescita, investimenti e sostenibilitá”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Sea ha chiuso il 2024 con numeri in crescita, gestendo un traffico di quasi 40 milioni di passeggeri nei due scali di Linate e Malpensa, +12% rispetto al 2023. “Un dato per noi molto confortante e significativo, perchê proprio la ripresa e la stabilizzazione del traffico nel post Covid era uno dei piú grossi interrogativi che avevamo. Ci aspettiamo un’estate 2025 molto favorevole, con prospettive di crescita del 5% di traffico passeggeri rispetto all’anno precedente. Questo chiaramente ci fa ben sperare perchê il traffico sembra in rispresa in tutti i segmenti di mercato”, afferma la presidente di Sea, Michaela Castelli, in in’intervista all’Italpress. “Abbiamo avuto un primo segnale durante la pausa pasquale che ha registrato un traffico in crescita di quasi il 18% che ci lascia ben sperare che anche la prospettiva estiva sia ugualmente entusiasmante”, aggiunge. Guardando al 2026, l’evento clou sará sicuramente rappresentato dalle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. “E’ una manifestazione che aspettiamo da anni e avevamo giá pianificato investimenti sui nostri scali per un importo di circa 30 milioni”, spiega Castelli. “Sono investimenti infrastrutturali che rimarranno di cui beneficieranno gli scali sia nel momento della manifestazione che ovviamente successivamente – prosegue -. Sono investimenti che ovviamente stiamo giá cantierizzando. Chi viaggerá su Malpensa quest’estate vedrá delle aree dell’aeroporto “impacchettate”, ma cercheremo di rendere i disagi minimali. Ci auguriamo che tutti possano in qualche maniera sopportare questo piccolo disagio per cercare di rendere i nostri aeroporti migliori e soprattutto all’altezza delle aspettative della manifestazione olimpica”. In particolare, il restyling riguarderá le aree esterne della zona arrivi e partenze per rendere l’aeroporto piú accessibile ai passeggeri a ridotta mobilitá, ma anche per farlo diventare piú gradevole a livello architettonico e piú funzionale alle aspettative degli utenti. Internamente allo spazio aeroportuale, i percorsi saranno molto piú rapidi e funzionali, sia per la gestione degli atleti e delle loro attrezzature spesso molto voluminose, sia per i passeggeri a redotta mobilitá. La zona arrivi di Malpensa diventerá anche zona di raccolta sia degli atleti che di tutto il personale, lo staff, dei giornalisti, creando delle aree di ritrovo e delle aree relax anche per favorire poi lo smistamento delle persone nel villaggio olimpico. Sea lavora anche sulla parte relativa alla mobilitá accessoria, ampliando gli spazi di manovra chiaramente dei bus del TPL locale e sui nastri trasportatori per favorire la velocitá della gestione dei bagagli. Si lavorerá anche sul controllo passaporti per cercare di ridurre i tempi d’attesa. “È un lavoro molto intenso, che abbiamo pianificato per tempo”, dice ancora Castelli. Con un orizzonte che va oltre le Olimpiadi Invernali é invece il progetto Linate Airport District, un investimento da 130 milioni che porterá hotel e nuovi uffici tra l’aeroporto e l’Idroscalo. “L’Airport District é un progetto strategico per Aeroporti di Milano, un progetto che ha avuto una lunga gestazione per poter essere autorizzato – ha spiegato la presidente di Sea -. È un progetto molto innovativo perchê si tratta di una rigenerazione urbana che riguarda un’area riservata limitrofa a quello che é lo scalo di Linate e che noi riprogettualizzeremo per restituirlo alla cittá, per renderlo accessibile, ovviamente in una logica innovativa, di sostenibilitá, anche di polifunzionalitá e che renderá facilmente collegabile l’Idroscalo con la cittá attraverso la M4. C’é una parte dedicata agli immobili, che riguardano anche i nostri uffici che verranno trasferiti nelle nuove nelle nuove palazzine, che verranno costruite secondo i migliori criteri dal punto di vista di sostenibilitá, di accessibilitá e di polifunzionalitá. Per noi é un’operazione determinante per valorizzare l’aeroporto e il territorio”. All’orizzonte anche l’accesso ferroviario Malpensa-Gallarate e soprattutto il collegamento dello scalo varesino con la Svizzera. “E’ un progetto che noi sponsorizziamo e caldeggiamo perchê consentirebbe di valorizzare lo scalo di Malpensa e di rilanciare anche la sua vena internazionale, soprattutto sul territorio svizzero – sottolinea Castelli -. Non abbiamo tutte le leve nelle nostre mani. Quello che possiamo fare ovviamente é continuare a lavorare con le autoritá sia a livello locale che centrale. Si tratta di valutare gli impatti economici per chi dovrá sostenere il costo di questa iniziativa. Confidiamo sul fatto che Milano-Cortina sará l’occasione anche di provare a testare la sostenibilitá di questa eventualitá”. Gli scali di Linate e Malpensa e la strategia di sviluppo portata avanti da Sea garantiranno anche nuove opportunitá dal punto di vista lavorativo, sia nell’impiego diretto che nell’indotto: “Abbiamo stimato che nel 2024 il sistema aeroportuale gestito da SEA ha generato un un valore economico complessivo di oltre oltre 45 miliardi in termini di valore della produzione, che si traduce in termini occupazionali in circa 300.000 posti di lavoro. Solo noi come Sea diamo lavoro a 21.600 persone sullo scalo di Malpensa, 13.600 su Linate. Questo é un impatto diretto a cui va aggiunto tutto quello che funziona in termini di indotto”, spiega Michaela Castelli. Sul fronte della sostenibilitá, “stiamo ovviamente lavorando sulla riduzione degli inquinanti. L’industria aeroportuale é stata una delle meno considerate e piú penalizzate a livello di Green Deal. Abbiamo cercato di lavorare con le compagnie aeree utilizzando i sistemi incentivanti – conclude la presidente di Sea -. Siamo partiti giá da qualche anno premiando le compagnie aeree che fanno transitare sui nostri scali mezzi che utilizzano biofuel a basso impatto ambientale rispetto ad altre che continuano a utilizzare veicoli inquinanti. Continuiamo su questa strada che forse é il percorso che in questo momento ci consente piú rapidamente di raggiungere risultati concreti”. (ITALPRESS). Foto: Italpress trl/sat/red 10-Giu-25 14:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA