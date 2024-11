Secondo roadshow a Milano per la nuova Lancia Ypsilon

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la calorosa accoglienza della prima tappa torinese, lo scorso week-end il suggestivo roadshow della Nuova Lancia Ypsilon ha toccato la cittá di Milano, dove il passato dialoga costantemente con il futuro, creando un presente ricco di stimoli e di bellezza. In particolare, l’elegante flotta composta da dieci esemplari, in configurazione ibrida ed elettrica, ha attraversato le vie piú famose del Quadrilatero della Moda, come via Montenapoleone che, qualche giorno fa, si é aggiudicata il titolo di “via commerciale piú costosa al mondo”, secondo il Report “Main Streets Across the World” realizzato da Cushman & Wakefield. È la prima volta che una cittá europea sale sul gradino piú alto del podio, seguita da New York, Londra e Hong Kong. La Nuova Ypsilon ha sfilato su questa passerella esclusiva, brillando come un gioiello tra le vetrine delle maison piú prestigiose al mondo. Gucci, Prada, Armani, Versace e molti altri marchi rinomati hanno qui i loro flagship store, simboli dell’eleganza e dell’artigianalitá che hanno reso il Made in Italy famoso in tutto il mondo. Proprio come il nuovo modello Lancia il cui design unisce tradizione e innovazione, ispirandosi alla fluiditá delle storiche Aurelia e Flaminia, con un tocco di sportivitá preso dalle leggendarie Stratos e Delta. Il Centro Stile Lancia ha inoltre giocato sui contrasti, combinando forme pure e sensuali con elementi piú audaci. Tra i dettagli distintivi della Nuova Ypsilon spicca la moderna reinterpretazione della calandra a calice di Lancia e i fanali posteriori ispirati alla Stratos. Anche gli interni rispecchiano l’eleganza italiana, con scelte raffinate come il tavolino e materiali pregiati, tra cui pelle e velluti riciclati con texture a coste. “Sono felice di vedere con quale entusiasmo il pubblico milanese, insieme ai tantissimi turisti stranieri che la frequentano, hanno accolto la Nuova Ypsilon, segno che il nostro Rinascimento sta andando nella direzione giusta, come dimostrano anche gli oltre 10.000 ordini della nuova vettura raccolti fino oggi. Attraversare Milano permette di vedere la cittá trasformarsi ad ogni angolo, mescolando storia, innovazione, moda, design e sostenibilitá. È un viaggio che quindi svela il volto poliedrico di Milano, una cittá che vive di contrasti armoniosi, proprio come la Nuova Ypsilon in cui coesistono il nostro glorioso heritage, uno stile elegante senza tempo e l’innovazione piú avanzata in termini di propulsioni elettrificate, sistemi di ausilio alla guida e comfort all’interno dell’abitacolo” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia. L’avvincente tour cittadino é proseguito poi in alcuni dei luoghi piú famosi della cittá, tra cui le vie adiacenti il Duomo, con la sua imponente facciata gotica, e le strade lastricate di Brera, un quartiere dove il tempo sembra essersi fermato. Ci si é spostati poi verso Porta Nuova, simbolo della Milano contemporanea e della sua trasformazione in una metropoli moderna. E non poteva certo mancare un passaggio ai Navigli, costellati di caffé, locali e ristoranti immersi in un’atmosfera vivace e pittoresca, e in zona Tortona, centro del design milanese e luogo iconico durante la Milano Design Week: E proprio in occasione dell’edizione 2024, tenutasi lo scorso aprile, un’esclusiva Ypsilon Edizione Cassina, nata dalla collaborazione con una delle eccellenze italiane dell’Interior Design, é stata esposta negli spazi dello showroom BREDAQUARANTA, presentandosi come un autentico oggetto di design. Insomma, ogni quartiere di Milano racconta una storia diversa e ogni strada offre una nuova scoperta, rendendo il capoluogo una delle cittá piú affascinanti del mondo. Lancia invita tutti a recarsi presso una delle 160 Case Lancia presenti in Italia, ovvero gli esclusivi showroom caratterizzati dalla nuova corporate identity del marchio, dove é possibile vivere una customer experience premium ed effettuare emozionanti test drive su strada, saggiando le doti impareggiabili di maneggevolezza, efficienza e prestazioni del nuovo modello Lancia. Inoltre, visitare i concessionari Lancia consente sia di conoscere l’intera gamma della nuova vettura – declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina, tutti disponibili nelle configurazioni elettrica o ibrida – sia discoprire l’imperdibile offerta finanziaria che, fino al 30 novembre, consente di mettersi subito al volante della versione ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi, usufruendo del bonus statale in caso di rottamazione. In alternativa, la versione elettrica é disponibile a 200 euro per 36 mesi. Al termine del finanziamento, il cliente puó scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo. Dopo le tappe di Torino e Milano, il roadshow della nuova Lancia Ypsilon é pronto ad animare le splendide cittá di Roma (28 novembre – 1° dicembre) e Napoli (5 – 8 dicembre), assicurando una brand experience unica, fatta di stile, innovazione e orgoglio italiano. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 25-Nov-24 11:47

