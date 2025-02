Sei Nazioni, l’Italia cede 31-19 alla Scozia all’esordio

agenzia

Il primo tempo si era chiuso 19-19 per i padroni di casa EDIMBURGO (SCOZIA) (ITALPRESS) – L’Italrugby é sconfitta dalla Scozia nel match d’esordio del Sei Nazioni 2025. A Murrayfield, davanti a quasi 80.000 spettatori, finisce 31-19 per il XV scozzese. Il primo tempo si era chiuso sul 19-9 per i padroni di casa, con tre mete realizzate, mentre l’Italia era rimasta in partita grazie a tre piazzati di Allan. L’inizio della ripresa é di marca azzurra: un altro piazzato, quindi la meta di Brex trasformata rimette il match in paritá (19-19). La Scozia si risveglia e segna due mete con Jones (migliore in campo) in 5′ riportando il punteggio largamente in proprio favore (31-19). “Anche lo scorso anno é stato simile, abbiamo iniziato sul 14-0, poi abbiamo reagito. Si vede che manca un pó di lavoro, oggi hanno segnato quattro mete facili. La differenza é stata qui” il commento del ct Quesada. “Abbiamo fatto poi alcuni errori di concentrazione e non possiamo permettercelo” le parole di Ange Capuozzo. L’Italia torna a giocare sabato prossimo per il 2o turno: avversario all’Olimpico di Roma sará il Galles di Warren Gatland nel primo dei tre appuntamenti interni. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). gm/red 01-Feb-25 17:26

