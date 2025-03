Sei Nazioni, l’Italia cede all’Irlanda nell’ultimo match

agenzia

Finisce 22-17 per gli irlandesi, al riposo avanti 12-10. ROMA (ITALPRESS) – L’Italrugby é stata sconfitta all’Olimpico 22-17 dall’Irlanda nell’ultima giornata del Sei Nazioni 2025. Il primo tempo si era chiuso con gli ospiti in vantaggio 12-10. Un paio di gravi errori individuali che lasciano la squadra in inferioritá numerica per mezz’ora, e una sfortunata serie di infortuni, incidono sulla prestazione degli azzurri che possono comunque uscire dall’Olimpico a testa alta. Sono Ioane e Varney a firmare le mete per i padroni di casa, mentre dall’altra parte é Sheenan, autore di una tripletta, il migliore in campo. Il torneo, per gli uomini di Quesada, si conclude quindi con una vittoria e quattro ko. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xh9/gm/red 15-Mar-25 17:22

