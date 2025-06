Sequestrati 14 centri di medicina estetica, controlli in tutta Italia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Campagna di controllo su tutto il territorio nazionale condotta dai Carabinieri dei NAS, d’intesa con il ministero della Salute e finalizzata alla verifica della corretta erogazioni delle prestazioni di medicina estetica. Sono stati 1.160 i controlli, tra centri estetici e studi medici estetici, che hanno rilevato 132 obiettivi non conformi con conseguente deferimento all’Autoritá Giudiziaria di 104 titolari/operatori. Tra i casi piú gravi a Milano all’interno di una struttura era stato allestito un ambulatorio polispecialistico nonchê un’attivitá estetica senza le previste autorizzazioni. A Roma é stata deferita in stato di libertá una persona per avere, senza l’abilitazione richiesta per l’esercizio delle professioni sanitarie, eseguito illegalmente diversi interventi estetici, presentando altresí certificazione estera inerente la propria formazione e autorizzazione ad eseguire in Italia iniezioni di acido ialuronico alle labbra. A Napoli, nel corso di una verifica condotta presso una farmacia sono state sottoposte a sequestro amministrativo le aree adibite a centro estetico e le apparecchiature/attrezzature utilizzate per “estetica avanzata”, poichê é stato accertato l’avvio abusivo dell’attivitá di estetista all’interno della farmacia. I Carabinieri del NAS hanno eseguito inoltre il sequestro/sospensione di 14 strutture nonché dispositivi medici e farmaci per un valore di circa 3,5 milioni. Sono stati accertati 32 illeciti penali, riconducibili all’esercizio abusivo della professione sanitaria, all’attivazione abusiva di ambulatori di medicina estetica, ad irregolaritá nella gestione e detenzione dei farmaci poichê risultati scaduti, alla ricettazione di farmaci ad uso ospedaliero ed alla falsificazione di attestati professionali. Contestate ulteriori 156 sanzioni amministrative per inadempienze autorizzative e procedurali connesse con la mancata applicazione di leggi regionali e della normativa inerente all’attivitá di estetista. Irrogate sanzioni pecuniarie per 130mila euro. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Carabinieri- ads/com 12-Giu-25 08:45

