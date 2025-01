Sequestrati al porto di Gioia Tauro 110 kg di cocaina

agenzia

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha sequestrato al Porto di Gioia Tauro un ingente carico di 110 chilogrammi di cocaina purissima. In particolare, i militari hanno individuato un container sospetto che trasportava bobine di carta, proveniente dal Nord America e diretto in Italia, all’interno del quale é stato scoperto il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro. L’attivitá repressiva condotta ha inferto un duro colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato della ragguardevole fornitura di stupefacente, in quanto la partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di circa 20 milioni di euro. – Foto: Da Video Guardia di Finanza-Adm – (ITALPRESS). pc/com 15-Gen-25 10:19

