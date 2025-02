Sfida salvezza all’Hellas, il Verona vince 1-0 a Monza

agenzia

Un autogol condanna all’ennesima sconfitta la squadra di Bocchetti, ultima in classifica MONZA (ITALPRESS) – Una stagione nata male e che continua a peggiorare per il Monza di Bocchetti. All’U-Power Stadium, infatti, é l’Hellas Verona a sorridere e a mettere in cascina punti pesanti in ottica salvezza, battendo per 1-0 la formazione brianzola. Il goffo autogol di Lekovic in apertura condanna il Monza (fanalino della classifica) all’ennesima ko casalingo. Il risultato sta pure stretto agli scaligeri, piú volte vicini nel secondo tempo al secondo gol. La partita per il Monza si mette subito in salita, a causa del clamoroso autogol di Lekovic dopo tredici minuti. Nel tentativo di deviare il cross dalla destra di Serdar, infatti, il giovane centrale serbo spedisce erroneamente la sfera alle spalle di Turati. Verona sí fortunato nel trovare il vantaggio, ma comunque giá pericoloso qualche minuto dopo sempre con Serdar (miracoloso Turati), assoluto protagonista del primo tempo. Il centrocampista tedesco sembra dunque in stato di grazia, ma nel finale di frazione un problema muscolare lo costringe ad abbandonare il campo. Dopo l’1-0 subito i brianzoli faticano a reagire, mostrando un possesso palla piuttosto sterile. Il primo squillo del Monza arriva solo al 33′ ed é una debole conclusione di Dany Mota, bloccata senza problemi da Montipó. A inizio ripresa il Monza continua a brancolare nel buio, giocando senza idee e in maniera confusionaria. Ad attaccare con maggiore convinzione é invece il Verona, pericoloso soprattutto in contropiede. Al 57′ Niasse, subentrato a Serdar, si divora clamorosamente la palla del 2-0, calciando alto a tu per tu con Turati. Quest’ultimo, qualche minuto dopo, lascia il campo a Pizzignacco, in seguito ad un guaio fisico. L’ex portiere della Feralpisaló é subito provvidenziale sul colpo di testa di Mosquera: seguono due tentativi di Suslov, di poco fuori. Il quarto d’ora finale vede l’assalto disperato del Monza, scosso anche dall’ottimo ingresso dalla panchina di Martins. L’unico spavento, peró, per la difesa ospite é il colpo di testa in pieno recupero di Dany Mota appena a lato (su corner di Ciurria). Il Verona conquista cosí una vittoria fondamentale che permettere ai ragazzi di Zanetti di salire al tredicesimo posto, allontanando la zona rossa. Il Monza, che intanto ha perso Maldini (ceduto all’Atalanta), vede allontanarsi sempre di piú la salvezza. – Foto Image – (ITALPRESS) xl9/ari/gm/red 01-Feb-25 17:09

