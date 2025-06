Sgominata in Puglia banda dedita a estorsione e traffico di droga

agenzia

BARI (ITALPRESS) – Sgominata in Puglia dai carabinieri una banda dedita a estorsione e traffico di droga. Centocinquanta Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani e del Comando Provinciale di Foggia, supportati da personale del 6° Nucleo Elicotteri, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e dal Nucleo cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione nella cittá di Canosa di Puglia e Bari, all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nel procedimento a carico di 19 soggetti indagati per piú episodi di estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Per 8 degli indagati é stata disposta la custodia cautelare in carcere; 9 sono stati collocati agli arresti domiciliari mentre per 2 é stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il provvedimento cautelare é l’esito di attivitá investigativa -condotta da aprile 2022 a novembre 2023 sotto la direzione della DDA di Bari, dalla Sezione Operativa della Compagnia di Andria, con il supporto nella preliminare fase investigativa della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Cerignola- originata da approfondimenti investigativi esperiti a seguito di un arresto in flagranza, nel corso del quale erano state sottoposte a sequestro due armi clandestine, munizionamento da guerra e cocaina e hashish. foto: screenshot video Carabinieri (ITALPRESS). tvi/com 16-Giu-25 08:52

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA