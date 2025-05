Si chiudono in Spagna i Vespa World Days 2025

agenzia

GIJON (SPAGNA) ROMA (ITALPRESS) – Si é concluso a Gijôn, in Spagna, il grande weekend di festa dei Vespa World Days 2025, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo. Si tratta del piú importante evento mondiale per gli appassionati di Vespa nel mondo, un momento unico in cui i Vespa Club nazionali si ritrovano tutti insieme per portare avanti la lunga tradizione degli EuroVespa, evento nato nel 1954. La cittá delle Asturie ha ospitato con successo una vastissima rappresentanza di vespisti da ogni parte del globo: nella giornata di sabato 3 maggio, nella tradizionale Vespa Parade, hanno sfilato oltre 4.000 Vespa di ogni epoca e modello, provenienti da 38 diversi Paesi. Un serpentone colorato che si é snodato tra le verdi colline delle Asturie, con pittoreschi scorci sull’Oceano Atlantico. Anche in questa edizione si é disputato il Vespa Trophy, la sfida riservata ai Vespisti piú temerari, che hanno raggiunto Gijôn in sella alle loro inseparabili Vespa. I partecipanti hanno tracciato il proprio itinerario con foto e timbri ufficiali sul proprio Travel Book, testimoniando ogni singola tappa del viaggio verso il nord della Spagna. Accanto a loro, lungo le strade d’Europa, la Rete ufficiale Piaggio ha giocato un ruolo fondamentale: grazie alla sua diffusione capillare, i dealer hanno accolto i Vespisti facendo da checkpoint, pronti a dare eventuale supporto ai viaggiatori in rotta verso i Vespa World Days. Tra le moltissime squadre partecipanti – provenienti da 16 diverse nazioni – a svettare é stato il Vespa Club Ferrara, con i suoi fantastici quattro riders. Sul podio anche il Vespa Club Roma, al secondo posto, e il Vespa Club Trento. A Carmine Sapio del Vespa Club Melfi va invece il premio come Lone Rider. Oltre allo spettacolare Concorso d’eleganza, nella giornata del venerdí, rispettando la tradizione iniziata lo scorso anno, si é svolta anche la Coppa del Mondo di Gymkana, che ripropone la formula piú classica della specialitá, non solo come prova a tempo, bensí come vera e propria prova di abilitá alla guida delle amate Vespa. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio (ITALPRESS). tvi/com 06-Mag-25 14:26

