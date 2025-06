Sinner batte Djokovic 3-0, in finale al Roland Garros

agenzia

Il numero 1 del mondo sfiderá lo spagnolo Alcaraz per il titolo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola in finale al Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte il 24 volte campione Slam Novak Djokovic e conquista la prima finale a Parigi: 6-4 7-5 7-6(3), dopo tre ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, uscito indenne da un match durissimo. In finale Sinner affronterá Carlos Alcaraz, oggi vittorioso contro Lorenzo Musetti. “Sono riuscito a gestire tutte le situazioni complicate. Djokovic ha fatto vedere un’altra volta che modello é per noi. Siamo fortunati a vederlo giocare a questo livello, é il migliore nella storia del nostro sport”. Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros 2025. “Sono felice di essere arrivato in finale. Ultimamente con Alcaraz non sta andando bene, ma vedremo cosa riusciremo a fare. Domani sfrutteró al meglio il giorno libero per riposarmi e preparare la finale”, conclude Sinner. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/ari/red 06-Giu-25 22:37

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA