Sinner batte Draper e va in finale agli Us Open

L’azzurro attende uno fra Fritz e Tiafoe NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner é il primo finalista degli Us Open maschili, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. All’Arthur Ashe Stadium il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, piega il coetaneo inglese Jack Draper, 25esima testa di serie, per 7-5 7-6(3) 6-2. Sinner, alla sua seconda finale in un Major dopo quella vinta a inizio anno agli Australian Open, attende ora di conoscere il suo prossimo rivale che uscirá dal derby a stelle e strisce fra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 07-Set-24 00:53

