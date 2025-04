Sinner “Contento di rientrare a Roma, non c’é posto piú bello”

agenzia

“In campo non mi divertivo piú, agli Internazionali mi aspetto un bel tifo”, ha detto il numero 1 del mondo ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contento di rientrare in campo a Roma, un torneo cosí speciale per me. Rientro sicuramente con una mentalitá un po’ diversa”. Lo ha detto Jannik Sinner in un’anticipazione dell’intervista al Tg1 che sará trasmessa questa sera integralmente alle ore 20.30. Il fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking mondiale, sta scontando la squalifica concordata con la Wada per il ‘caso Clostebol’. Una vicenda, sulla quale ha sempre professato la totale innocenza, che gli stava togliendo la gioia di giocare a tennis: “In campo non mi sentivo come un giocatore dovrebbe sentirsi – ha spiegato l’azzurro – Noi ci alleniamo tanto per divertirci quando giochiamo una bella partita. Questo divertimento, giorno dopo giorno, é andato via perchê ho pensato ad altre cose”. Lo stop sta per esaurirsi e Sinner, che si sta allenando a Montecarlo, ha puntato il Foro Italico e lo spettacolo degli Internazionali per il grande rientro: “Ormai non manca tanto, ci vediamo a Roma. Speriamo di essere abbastanza preparati per essere lí ma sono molto contento di tornare a Roma, non c’é posto piú bello. Molto presto ci saró non solo io ma tutto il gruppo italiano, con dei giocatori incredibili. Aspettiamo un bel tifo”, ha concluso il campione di San Candido. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 29-Apr-25 14:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA