Sinner domina Medvedev e vola in finale al Miami Open

Il tennista altoatesino liquida in semifinale, per 6-1 6-2, il campione uscente Medvedev MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner é il primo finalista del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il tennista altoatesino, numero 3 del ranking mondiale e 2 del tabellone, ha dominato in semifinale il campione uscente russo Daniil Medvedev, 4 Atp e terza testa di serie, con un rapido 6-1 6-2, in un’ora e 9 minuti di gioco. Nella seconda semifinale se la vedranno il tedesco Alexander Zverev (4) e il bulgaro Grigor Dimitrov (11). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 29-Mar-24 21:31

