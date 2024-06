Sinner eliminato in semifinale da Alcaraz al Roland Garros

agenzia

Il quasi 23enne altoatesino sconfitto in cinque set dallo spagnolo, Errani-Paolini in finale PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner al Roland Garros, secondo Slam stagionale alle battute finali sulla terra rossa parigina. Il quasi 23enne tennista altoatesino, numero 2 del tabellone e prossimo lunedí a diventare ufficialmente il primo italiano a guidare la classifica Atp, si é arreso in semifinale a Carlos Alcaraz: lo spagnolo, terzo del seeding e del ranking mondiale, si é imposto in cinque set con il punteggio di 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3. Con il loro decimo successo consecutivo, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano invece in finale nel doppio femminile. Le azzurre, undicesime teste di serie e reduci dal trionfo al Foro Italico, hanno battuto in semifinale la coppia formata dall’ucraina Marta Kostyuk e dalla rumena Elena-Gabriela Ruse in tre set, con il punteggio di 1-6 6-4 6-1. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 07-Giu-24 19:06

