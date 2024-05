Sinner salta Roma “Non ho recuperato dal problema all’anca”

agenzia

Il numero 2 del mondo annuncia via social la rinuncia agli Internazionali ROMA (ITALPRESS) – Gli Internazionali d’Italia perdono giá il protagonista piú atteso: Jannik Sinner non calcherá i campi in terra rossa del Foro Italico che dalla prossima settimana ospiteranno il Masters 1000 di Roma. È lo stesso tennista altoatesino, numero 2 del mondo, ad annunciare via social di essere costretto a fare un passo indietro, colpa di quel problema all’anca che gli ha impedito di giocare i quarti a Madrid. “Non é facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che putroppo non potró giocare a Roma – scrive Sinner – Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verró comunque a Roma per qualche giorno e passeró al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavoreró con la mia squadra e i medici per essere pronto per il Roland Garros”, chiosa il campione azzurro che a questo punto dovrebbe rientrare direttamente a Parigi a fine mese. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 04-Mag-24 15:13

