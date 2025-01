Sinner “Speciale vincere a Melbourne per la seconda volta”

agenzia

Il fuoriclasse altoatesino si gode il momento: “Ogni Slam ha una storia diversa” MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “E’ speciale vincere l’Australian Open per la seconda volta”. Dopo le fatiche in campo, Jannik Sinner si gode il suo gran momento parlando a margine dello shooting fotografico con il trofeo a Melbourne. L’aveva giá fatto dodici mesi fa, dopo aver festeggiato il primo major della sua carriera. Questa volta, le sensazioni dell’uomo dei record, l’italiano piú titolato di sempre negli Slam in singolare, sono comprensibilmente differenti. “Il primo Slam é diverso, é un sollievo – spiega il 23enne fuoriclasse altoatesino, cosí come riporta Supertennis – Vedi le cose che puoi fare se giochi alla grande. Il secondo forse te lo godi un po’ di piú, ma ogni Slam che vinci ha una storia diversa e le sue difficoltá”. Dopo un torneo sotto i riflettori, circondato da un pubblico caldo e partecipe, Sinner ha scelto di godersi la celebrazione della vittoria solo con le persone del suo team. “Ho sentito i miei, per sentire se era tutto a posto a casa. Poi siamo andati a cena. C’era anche mio fratello con noi. E’ stato un momento molto bello, ci siamo presi del tempo per noi, era quello che ci serviva dopo queste due settimane. Eravamo ovviamente molto felici. Adesso ci sta avere un po’ di tempo libero, poi quando ci rimetteremo al lavoro, il tennis avrá di nuovo il 100% della nostra attenzione. Ci sono tanti tornei importanti in cui devo essere al top, ma é fondamentale l’equilibrio tra la vita fuori dal campo e il lavoro in campo”. Prima di lasciare Melbourne, Sinner ha riservato un ultimo ringraziamento ai tifosi, che lo hanno sempre circondato d’affetto. “Il pubblico é stato straordinario fin dall’inizio del torneo, fin dalla settimana precedente in cui sono venuto qui per allenarmi”. Il numero uno del ranking mondiale torna anche sull’abbraccio e le parole di incoraggiamento per Zverev, l’avversario battuto in finale, sconfitto per la terza volta su tre in una sfida che metteva in palio un major. “Per noi giocatori il dolore per una sconfitta é piú forte della gioia per una vittoria, siamo sempre piú attaccati alle cose che non riusciamo a fare – ha concluso Sinner – Per Sascha era un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo. Merita piú di tutti di vincere uno Slam”. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/com 27-Gen-25 09:35

