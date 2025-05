Sinner travolge anche Ruud, in semifinale agli Internazionali

agenzia

Il numero uno del mondo é atteso ora da Tommy Paul ROMA (ITALPRESS) – L’Italtennis continua a riscrivere la storia sulla terra rossa del Foro Italico. Mentre Jasmine Paolini riporta un’azzurra in finale undici anni dopo Sara Errani nel tabellone femminile, fra gli uomini sono addirittura due i semifinalisti perché a Lorenzo Musetti – vincitore ieri sul campione in carica Alexander Zverev – si aggiunge Jannik Sinner. Al rientro dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, il numero uno del mondo continua a crescere match dopo match e l’ultimo a farne le spese é Casper Ruud, sesto favorito del seeding e reduce dal trionfo nel Masters 1000 di Madrid: sul centrale del Foro Italico il 23enne altoatesino – mai cosí avanti a Roma – domina 6-0 6-1 in poco piú di un’ora e 4 minuti e domani – match in programma in serata non prima delle 20.30 – sfiderá per un posto in finale agli Internazionali Tommy Paul, giá battuto tre volte su quattro con l’unica sconfitta sull’erba di Eastbourne nel 2022. Prima, nel pomeriggio, sará invece la volta di Lorenzo Musetti, opposto a Carlos Alcaraz. “Ho alzato il livello partita dopo partita – commenta Sinner a fine match – Ringrazio il pubblico per l’energia che mi dá. Ho giocato un match perfetto tatticamente. Sono contento di essere per la prima volta in semifinale a Roma e siamo molto fortunati ad essere italiani e di poter giocare qui. Io e Lorenzo siamo in semifinale e Jasmine in finale: siamo un bel gruppo”. Mai nell’Era Open era successo che due tennisti azzurri arrivassero alle semifinali e chissá che non sia la volta buona per interrompere una lunga attesa: l’ultimo successo tricolore risale al 1976 con Adriano Panatta, che due anni dopo perse contro Borg in quella che fino ad oggi é rimasta l’ultima finale con un italiano in campo. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 15-Mag-25 20:33

