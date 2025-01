Sinner travolge De Minaur, in semifinale a Melbourne

agenzia

Niente da fare per Lorenzo Sonego, battuto in 4 set da Ben Shelton MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione con un montepremi record di 96,5 milioni di dollari australiani in corso sui campi in cemento di Melbourne Park. Il numero 1 del mondo, mettendo in mostra un’ottima condizione dopo il malore accusato ai quarti, ha travolto in tre set il beniamino di casa Alex De Minaur, ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-1 in un’ora e 50 minuti di gioco. “Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ho cercato di riposare il piú possibile, rilassarmi e farmi trovare pronto. Questa mattina mi sono svegliato bene, ho preso fiducia nel corso della giornata e il risultato é stato eccellente. Ho un team esperto, sanno come gestirmi, il loro contributo é fondamentale”, le parole dell’altoatesino al termine del match. Sinner si giocherá l’accesso in finale contro lo statunitense Ben Shelton che ai quarti ha battuto il piemontese Lorenzo Sonego in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4). Dunque niente derby tutto italiano in semifinale, sará Shelton a contendere l’accesso in finale a Sinner. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/gm/red 22-Gen-25 12:34

