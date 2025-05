Sinner “Tre mesi lunghi, felice di essere qui a Roma”

agenzia

“Agli Internazionali penseró di partita in partita, il vero obiettivo é Parigi” ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice di essere qui. Sono stati tre mesi molto lunghi. Mi sono concentrato molto sul lavoro in palestra, abbiamo lavorato tanto”. Jannik Sinner é finalmente pronto a tornare in campo. Scaduta la squalifica patteggiata con la Wada per il caso Clostebol, il numero uno del mondo riprenderá il suo percorso dal Foro Italico: primo appuntamento l’allenamento sul Centrale, poi l’esordio direttamente al secondo turno degli Internazionali d’Italia con uno fra Mariano Navone o Federico Ciná. “Non ho grandi aspettative su questo torneo – confessa Sinner – Voglio solo capire a che livello sono e vedere come mi sentiró in campo. È una sensazione strana ripartire in questo modo, ma sono felice di essere qui”. Per il 23enne altoatesino, numero uno del ranking mondiale, “il vero obiettivo é Parigi. Ora qui dovró pensare partita dopo partita e intanto passare il primo turno. Sto bene fisicamente e mentalmente e mi sento riposato”. Su quella che sará l’accoglienza dei colleghi, Sinner sottolinea che “ogni tennista ha i propri problemi personali. Non mi sono sentito quasi con nessuno, solo con Draper e Sonego. Ma quando sono stato sospeso ho ricevuto messaggi da molti giocatori”. Ma che Sinner ritroverá il pubblico? “Come persona non mi sento cambiato – assicura il campione azzurro – Sicuramente mi sento piú libero dell’anno scorso. Ho capito l’importanza delle persone che mi stanno intorno nella vita fuori dal tennis. Dopo la sospensione sono successe cose non semplici fuori dal campo. Sono tornato a casa dalla mia famiglia e non sapevo bene cosa fare. Sono contento di come abbiamo gestito la situazione”. Del ritorno di Sinner ha parlato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagó, a margine dell’evento “La forza del Networking: co-marketing e fattori di successo”: “È una liberazione in tutti i sensi ed é una notizia bellissima. Come ho sempre detto, é un orgoglio vederlo numero 1 al mondo per quello che é stato il suo percorso. Sono super tifoso e sono super felice che ritorni sui campi”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xn9/glb/red 05-Mag-25 16:40

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA