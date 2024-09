Sinner trionfa agli Us Open, battuto Fritz in tre set

agenzia

Secondo Slam della carriera e in stagione per il classe 2001 nativo di San Candido. NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner é il campione degli Us Open maschili, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica andato in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows. A New York il numero uno al mondo ha superato in finale lo statunitense Taylor Fritz, dodicesimo giocatore del seeding, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 7-5 dopo due ore e sedici minuti di partita. Secondo Slam della carriera e in stagione per il classe 2001 nativo di San Candido, in grado quest’anno di trionfare giá agli Australian Open e sempre piú leader della classifica mondiale. Fritz, alla sua prima finale major, non riesce invece a interrompere il lungo digiuno del tennis a stelle e strisce in campo maschile: l’ultimo trionfo in uno Slam resta quello di Andy Roddick nell’edizione 2003 del torneo newyorkese. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). spf/gm/red 08-Set-24 22:35

