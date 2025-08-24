Siria, Tajani “Favorire stabilitá, vogliamo essere punto di riferimento”

agenzia

RIMINI (ITALPRESS) – “Non é cambiata la strategia dell’Italia per favorire la stabilizzazione della Siria e della sua unitá territoriale, é fondamentale per l’intero Medio Oriente ma é chiaro che ci vuole tempo. Noi siamo per la politica delle porte aperte ma teniamo anche gli occhi aperti, devono essere rispettati i diritti umani e alcune regole ma dobbiamo dare fiducia alla nuova amministrazione siriana”. Cosi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla 46^ edizione del Meeting di Rimini. “Manderemo altri aiuti e ci saranno altre missioni in Siria, abbiamo rinforzato l’organico della nostra ambasciata a Damasco, lavoriamo con il Nunzio apostolico, l’Italia, anche in occasione del terremoto, fu uno dei Paesi che aiutó di piú le popolazioni e lo fece sempre in maniera disinteressata e senza chiedere nulla – ha sottolineato Tajani -. Vogliamo essere un punto di riferimento per la Siria e anche nell’ambito del G7 vogliamo un messaggio positivo nei confronti della Siria nella speranza che si possa vincere la partita con gli estremisti”. “Quella dei cristiani non é solo una questione siriana ma di tutto il Medio Oriente – ha spiegato il vicepremier -. Perchê difendere i cristiani? Non solo perchê noi siamo cristiani e non perchê pensiamo che siano piú importanti di altri, siamo tutti uguali davanti a Dio. Vanno difesi perchê rappresentano un elemento di stabilitá e pace in tutto il Medio Oriente e cancellare la loro presenza significa fare un danno alla pace”. Rispondendo a margine del Meeting alle domande sull’Ucraina, Tajani ha sottolineato: “Non ho mai detto che eravamo a pochi passi dall’accordo, non ho mai pensato e creduto a un accordo nel giro di pochi giorni, perchê conosciamo Putin e i suoi interessi. Noi insistiamo nel mandare messaggi chiari e anche la riunione di oggi é stata molto chiara. Faremo di tutto perchê possa esserci un confronto diretto tra Zelensky e Putin. Siamo per una pace giusta che deve garantire l’indipendenza dell’Ucraina”. “Si é conclusa poco fa la riunione del G7 degli Esteri, oggi é l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina e questa riunione aveva anche un significato simbolico: volevamo mandare un messaggio chiaro di unitá a sostegno dell’indipendenza ucraina – ha spiegato il ministro -. Il tema fondamentale é la garanzia di sicurezza dell’Ucraina dopo un auspicabile accordo di pace. Si stanno facendo passi avanti anche sulla proposta italiana sul modello dell’articolo 5 della Nato. – Foto Meeting di Rimini 2025 – (ITALPRESS). xb1/sat/red 24-Ago-25 18:33

