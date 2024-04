Sisma L’aquila, Mattarella “Piena ricostruzione dovere da proseguire”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il terremoto di quindici anni or sono, nella notte tra il 5 il 6 aprile, sconvolse L’Aquila e il territorio circostante, strappando alla vita piú di 300 persone. La distruzione si abbattê sul centro storico, sulla periferia, sui borghi vicini, lasciando tutta la Comunitá nazionale attonita e sconvolta”. Inizia cosí il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando il sisma di L’Aquila 15 anni fa. “Il Paese seppe reagire, mobilitando tutte le proprie energie, mentre gli abitanti dell’area colpita dal sisma trovarono la forza per iniziare a ricostruire le case, i luoghi di lavoro, le scuole, per recuperare – per quanto possibile – le bellezze artistiche. Il percorso di rinascita di quella terra é divenuto un traguardo e un patrimonio civico comune”. “La piena ricostruzione della Cittá e dei borghi – continua Mattarella – é un dovere e un impegno da proseguire. Per ogni componente sociale, anzitutto per le Istituzioni. Cosí come tale é l’opera di riconnessione del tessuto sociale. È una sfida che riguarda l’Abruzzo, le sue aree interne e, allo stesso tempo, costituisce un passaggio per innovare e offrire alle nuove generazioni la possibilitá di realizzare i loro progetti nella sicurezza di un ambiente che sappia fare dei territori feriti, o a rischio per l’imprevedibilitá della natura, luoghi di nuove opportunitá. La memoria di eventi cosí tragici deve dunque diventare per tutto il Paese ammonimento e impegno, per non trascurare mai il valore della vita umana e l’integritá delle Comunitá”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/com 06-Apr-24 09:02

