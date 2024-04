SLA, arriva in Italia la prima formulazione orodispersibile di riluzolo

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Quasi 8 persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) su 10 hanno difficoltá ad alimentarsi a causa della disfagia, una condizione che incide sulla capacitá di deglutire cibi solidi e liquidi e che – in quasi 7 casi su 10 – compromette l’aderenza terapeutica, limitando anche l’autonomia personale. Per rispondere ai bisogni dei pazienti é oggi rimborsata anche in Italia la prima formulazione orodispersibile di riluzolo, l’unica terapia ad oggi approvata nel nostro Paese per rallentare la progressione della malattia. Il nuovo trattamento di Zambon consiste in una sottile pellicola da sciogliere sopra la lingua senza acqua e senza necessitá di sforzo muscolare da parte del paziente ed é cosí in grado di assicurare l’assunzione della dose precisa del principio attivo. Attualmente oltre 1 paziente con disfagia su 2 frantuma le proprie compresse per poterle inghiottire, una pratica che puó portare ad assumere fino al 42% di principio attivo in meno, compromettendo pesantemente l’efficacia del trattamento. “La disfagia condiziona la vita delle persone con la SLA: alle ripercussioni psicologiche e sociali del non poter piú mangiare come un tempo, si aggiungono anche quelle sull’aderenza al trattamento – commenta il professore Adriano Chió, Universitá degli Studi di Torino e Direttore S.C. Neurologia 1, AOU Cittá della Salute e della Scienza di Torino -. I dati di un’indagine condotta sui pazienti europei, inclusi alcuni italiani, rivelano come in circa 7 casi su 10 la difficoltá di deglutire abbia portato a rinunciare o a ritardare l’assunzione della terapia quotidiana. È quindi chiara la portata della formulazione orodispersibile di riluzolo: potrá favorire l’assunzione della terapia – evitando di dover frantumare le compresse e rischiando quindi una perdita di principio attivo – con effetti positivi sia sull’aderenza al trattamento, sia sull’autonomia dei pazienti”. Nel nostro Paese la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) – una malattia neurodegenerativa rara e progressiva – colpisce piú di 6.000 persone e si stima che ogni anno si registrino circa 2.000 nuovi casi. “La SLA colpisce i motoneuroni, ossia le cellule nervose della corteccia motoria e del midollo spinale responsabili dei movimenti della muscolatura scheletrica volontaria, portando ad una progressiva paralisi – afferma Vincenzo Silani, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’IRCCS Istituto Auxologico Italiano a Milano -. Ció influisce fortemente sull’autonomia dei pazienti che devono fare progressivamente affidamento sui propri caregiver anche per quanto riguarda l’assunzione della terapia. La disponibilitá di una formulazione orodispersibile di riluzolo ha un significato molto importante nella gestione della SLA, perchê consente alla persona, soprattutto dalle prime fasi della malattia, di avere una maggiore autonomia nell’assunzione dell’unico farmaco ad oggi approvato dalle autoritá per la terapia. Siamo infatti di fronte a una malattia con un forte impatto sia per il paziente, sia per tutti coloro che lo circondano, costretti ad affrontare un pesante carico emotivo e sociale”. Le patologie del Sistema Nervoso Centrale sono una delle aree della ricerca scientifica di Zambon, multinazionale farmaceutica nata a Vicenza nel 1906 e presente ora in 23 Paesi tra Europa, America e Asia. “Coerentemente con la nostra vision ‘Innovating cure & care to make patients lives better’ supportiamo le persone nella loro esperienza di malattia facendo leva sui progressi scientifici – afferma Rossella Balsamo, Medical Director Zambon Italia e Svizzera -. Sappiamo che la Sclerosi Laterale Amiotrofica ha un impatto a 360 gradi sulla vita dei pazienti, influendo fortemente anche sull’indipendenza individuale. Siamo dunque particolarmente orgogliosi di poter mettere a disposizione anche della comunitá SLA italiana una nuova formulazione terapeutica che la persona puó assumere piú facilmente e che comporta effetti positivi sia sull’aderenza terapeutica, sia sulla qualitá di vita”. – foto ufficio stampa Omnicom per Zambon – (ITALPRESS). fsc/com 21-Mar-24 10:21

