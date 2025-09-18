smart 5 é il SUV di grandi dimensioni piú sicuro del 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La nuova smart 5 ha ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP (European New Car Assessment Programme), raggiungendo il punteggio complessivo piú alto tra tutti i SUV di grandi dimensioni valutati nel 2025 fino ad oggi. Ha registrato risultati eccellenti in tutte e quattro le aree di valutazione: 93% per la protezione dei bambini a bordo, 92% nei sistemi di assistenza alla guida, 84% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada e 88% nella protezione degli occupanti adulti. Con questo risultato, l’intera gamma smart attualmente disponibile – composta da smart 1, smart 3 e ora anche smart 5 – si conferma al vertice della sicurezza con il massimo riconoscimento Euro NCAP, a testimonianza dell’impegno costante del brand verso i piú alti standard di protezione. Alla base delle cinque stelle Euro NCAP ottenute da smart 5 c’é la sua sicurezza passiva: la carrozzeria ibrida acciaio-alluminio, composta per l’82% da materiali ad alta resistenza, crea una cellula rigida che protegge efficacemente gli occupanti. La struttura prevede una copertura estesa di materiali ad alta resistenza nelle portiere laterali e nell’area di apertura del portellone posteriore, garantendo una protezione completa. A questo si aggiungono sette airbag, che offrono un ulteriore livello di sicurezza. Questa combinazione si é rivelata fondamentale per ottenere punteggi elevati nelle categorie dedicate alla protezione di adulti e bambini. Pensata per rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie, smart 5 puó ospitare fino a tre seggiolini per bambini nella fila posteriore e dispone di un ulteriore attacco Isofix anche sul sedile anteriore del passeggero. Le indicazioni chiare e l’ampia compatibilitá con sistemi di ritenuta per fasce d’etá da 0 a 10 anni rendono semplice e sicura l’installazione. Durante i test dinamici ha dimostrato un elevato livello di protezione per i manichini bambini posizionati nei sedili posteriori, confermando la sua capacitá di proteggere passeggeri di tutte le etá. smart 5 introduce inoltre il nuovo sistema di Child Presence Detection (CPD): grazie a radar a onde millimetriche da 60GHz installati nei sedili anteriori e posteriori, il sistema é in grado di rilevare anche i piú piccoli movimenti. In caso un bambino o un animale venga accidentalmente lasciato all’interno dell’auto, il sistema attiva una serie di contromisure – come l’apertura dei finestrini o l’accensione dell’aria condizionata – e invia notifiche d’allerta, evitando cosí il rischio di soffocamento. smart 5 é il modello tecnologicamente piú avanzato della gamma e offre una serie di sistemi intelligenti progettati per ridurre al minimo il rischio di incidenti. Tra questi spicca il sistema Autonomous Emergency Braking, che ha ottenuto un punteggio Euro NCAP del 97%. Grazie a telecamere ad alta risoluzione, radar di nuova generazione e intelligenza artificiale evoluta, il sistema é stato testato in modo approfondito sulle diverse tipologie di strade europee. A bordo troviamo anche l’Emergency Lane Keep Assist, il monitoraggio del livello di attenzione del conducente (Driver Monitoring) e un sistema di telecamere a 360° per una visione completa dell’ambiente circostante. Insieme, questi sistemi hanno contribuito al punteggio del 92% nella categoria Safety Assist e dell’84% nella protezione degli utenti vulnerabili della strada. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Set-25 15:46

