Smartphone e caldo estivo, il grafene fa la differenza

Durante le ore piú calde, basta poco per far salire la temperatura di uno smartphone: l'esposizione diretta ai raggi solari, l'uso prolungato di applicazioni pesanti, la copertura non sempre perfetta in spiaggia e persino le cover possono contribuire ad aumentare il calore interno del dispositivo. Quando la temperatura supera una certa soglia, il telefono puó rallentare, spegnersi autonomamente per proteggersi, oppure subire danni a batteria e processore. Per contrastare il surriscaldamento, le aziende stanno sperimentando nuove tecnologie all'avanguardia. Tra queste anche realme che, con il suo GT 7, puó vantare il primo pannello posteriore al mondo in grafene IceSense, che garantisce una dissipazione del calore 10 volte piú efficace rispetto ai materiali tradizionali come alluminio o rame. Questo sistema di raffreddamento totale a 360° avvolge il dispositivo, riducendo la temperatura del core di 6°C e mantenendo stabile quella in gaming, perfino durante sessioni intensive. La scocca in grafene IceSense di realme unita a una vasta camera di vapore da 7700 mm quadrati offre un raffreddamento per convezione d'aria, mentre il design leggero e resistente, completato dal vetro ArmorShell, garantisce protezione e comfort in tutte le condizioni d'uso. Il sistema Skin-Touch Temperature Control di realme aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione, adattando la temperatura superficiale dello smartphone per offrire un contatto sempre gradevole e naturale, come fosse una "seconda pelle".

