Sorpresa Romania, Ucraina travolta 3-0

La squadra di Iordanescu vince e vola in vetta al girone E MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il gruppo E di Euro 2024 viene inaugurato dalla netta vittoria della Romania per 3-0 contro l’Ucraina. La prima sorpresa del torneo arriva dunque dalla Monaco Football Arena, dove le reti di Stanciu, Razvan Marin e Dragus stendono una pessima Ucraina. Protagonista in negativo é Lunin, autore di due errori sui primi due gol. I ragazzi di Iordanescu si dimostrano estremamente solidi in difesa e letali in contropiede. Nonostante il divario tecnico sulla carta, sin dal primo tempo la Romania incarta tatticamente il piano gara di un Ucraina troppo compassata e prevedibile. Gli uomini di Rebrov, infatti, faticano nell’impensierire la ben piazzata retroguardia romena: Sudakov, Mudryk e Tsygankov in piú di un occasione si perdono in un bicchiere d’acqua, giocando troppo da solisti. Dall’altra parte, la Romania disputa una gara su buoni ritmi e approfitta al meglio della prima sbavatura avversaria. Al 29′ Lunin sbaglia in impostazione e Stanciu, su assist di Man, disegna un traiettoria magnifica infilando la palla sotto al sette e portando la Romania sull’1-0. Prima dell’intervallo sempre il capitano romeno colpisce la traversa direttamente da corner. Nella ripresa la musica non cambia, anzi peggiora ulteriormente per l’Ucraina, anche a causa della luna storta di Lunin. Al 53′, su azione di ripartenza, il portiere del Real Madrid compie una seconda sbavatura, non trattenendo il tiro dal limite di Razvan Marin e regalando il 2-0 agli avversari. Piove sul bagnato per gli ucraini, totalmente in balia degli avversari: al 57′ Dragus deposita da due passi il pallone del 3-0. La mezz’ora finale regala ben pochi spunti e la Romania contiene il moto d’orgoglio dell’Ucraina: ora la squadra di Rebrov sará costretta a fare un buon risultato venerdí contro la Slovacchia. Il giorno dopo, invece, toccherá alla Romania contro il Belgio. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xl9/srp/red 17-Giu-24 17:18

