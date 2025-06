Spada maschile e Sciabola femminile bronzo agli Europei

agenzia

GENOVA (ITALPRESS) – La quinta giornata dei Campionati Europei di Genova 2025 regala all’Italia altre due medaglie: bronzo sia per la spada maschile che per la sciabola femminile, per un totale di 11 medaglie nel bilancio complessivo (numericamente pareggiato il bottino dell’edizione 2024 a Basilea). Terzo posto per il quartetto inedito degli spadisti, composto dal veterano Andrea Santarelli, dal giovane ma giá affermato Davide Di Veroli e da due esordienti, l’argento individuale – ancora in etá da Under 20 – Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino. “Una medaglia é una medaglia – ha dichiarato Santarelli – ho detto ai ragazzi di essere pronti subito dai primi assalti, da lí si apre il divario, ho cercato di invitarli all’attenzione. Siamo scesi di un gradino rispetto lo scorso anno, é vero, abbiamo incontrato prima la Francia per una questione di ranking, ma siamo sempre lí, la nostra squadra é giovane, con due esordienti, va bene cosí”. Decisiva la vittoria nella finale per il terzo e quarto posto ottenuta contro la Germania (40-28). Bronzo anche per le sciabolatrici, le piú esperte Michela Battiston e Chiara Mormile, insieme a Manuela Spica e Mariella Viale, hanno battuto l’Ungheria 45-44. “L’assalto era un po’ compromesso – ha dichiarato Mormile -, sentivo che dovevo mettere qualcosa di piú, mancava qualcosa, ho detto “o adesso o mai piú”. Siamo consapevoli della strada da percorrere, sappiamo cosa dobbiamo fare. La medaglia é un punto di partenza, l’appetto vien mangiando”. Soddisfatta anche Battiston: “È stata una bella emozione, eravamo sotto e Chiara ha fatto il miracolo, l’esperienza si é fatta vedere. Stiamo facendo un percorso in cui solo noi lo sappiamo quello che proviamo. Volevamo tantissimo questa medaglia, non ci siamo fatte prendere dallo sconforto di perderla. È stata una bella gara”. Domani in programma la sesta e ultima giornata degli Europei con le gare a squadre di spada femminile e fioretto maschile. Per l’Italia del ct Dario Chiadó in pedana le spadiste Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Lucrezia Paulis. Esordio negli ottavi di finale (ore 10.20) contro una tra AIN e Olanda. Il quartetto dei fiorettisti del ct Simone Vanni, invece, sará composto da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, debutto nei quarti di finale (alle ore 13) contro la vincente di Austria-Spagna. – foto uff st Federscherma – (ITALPRESS). pia/gm/red 18-Giu-25 19:36

