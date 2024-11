Spalletti “Dura per chiunque contro l’Italia delle ultime gare”

agenzia

“Ho visto calciatori convinti delle proprie qualitá”, ha assicurato il ct azzurro FIRENZE (ITALPRESS) – “Sono stati giorni di lavoro bellissimi perché ho visto cose importanti. Ho visto quello che mi piace vedere fare ai calciatori, ho visto giocatori convinti delle qualitá che hanno e non vediamo l’ora di andarci a giocare queste due partite che possono darci molto per il futuro”. Luciano Spalletti ha grande fiducia nei suoi ragazzi alla vigilia della sfida col Belgio e in vista di quella contro la Francia di domenica, ultimi due impegni del girone di Nations League. Fare bene significherebbe “avere la conferma che veramente abbiamo portato a casa quelle cose che abbiamo evidenziato nelle partite precedenti, questa continuitá di comportamenti, di autostima legata alle qualitá che abbiamo, alla convinzione delle potenzialitá e delle forze che abbiamo”. All’andata il Belgio bloccó sul 2-2 un’Italia che era peró rimasta in 10. “Io mi aspetto di vedere l’Italia vista all’Olimpico: se saremo quello che ho visto stamane e nelle precedenti partite, sará difficile per chiunque giocare contro questa Italia”, avverte Spalletti ai microfoni dei canali ufficiali della Figc. Rispetto all’Europeo, insomma, é tutt’altra musica: “Io mi aspetto di poter andare sempre ad acchiappare cose importantissime altrimenti sarei il primo ad appiattire la testa di questi giovani calciatori che invece devono darci lo sbocco per diventare un’altra volta una nazionale fortissima”. In Nazionale é tornato per la prima volta dall’Europeo Nicoló Barella, che non vede l’ora di fare la sua parte. “L’azzurro mi é mancato anche se ci sono qui compagni con cui lavoro da tanti anni per cui é come se non me ne fossi mai andato. Sto benissimo e faccio i complimenti ai ragazzi per le bellissime partite che hanno fatto mentre non c’ero. Hanno dimostrato in campo che questa squadra é capace di fare molto bene, io cercheró di reinserirmi e dare il mio contributo se il mister vorrá”. In questi giorni di ritiro a Coverciano, sottolinea il centrocampista dell’Inter, “ho avuto grandissime sensazioni, in campo c’é grande fiducia. I miei gol al Belgio? È stata una delle mie vittime preferite ma ogni partita ha una storia a sé. Se arrivasse il gol sarei contento, ma le scelte le fa il mister e io mi faró trovare pronto in qualsiasi momento. Domani sará una partita difficile, non dobbiamo farci condizionare dall’andata dove fino all’episodio – il riferimento all’espulsione di Pellegrini – abbiamo dominato. Ora siamo in casa loro, vorranno dimostrare quanto sono forti, sará una bella partita”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/red 13-Nov-24 17:11

