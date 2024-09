Spalletti “Europei? Colpa mia, ma sento fiducia di Gravina”

agenzia

La Nazionale torna al lavoro dopo il flop estivo in vista degli impegni di Nations League FIRENZE (ITALPRESS) – Si riparte guardando avanti ma senza dimenticare quello che é successo. La Nazionale ricomincia da Coverciano in vista dei primi impegni di Nations League, a partire da quello di venerdí contro la Francia, ma la ferita di Euro2024 é ancora viva e nella sua tradizionale conferenza stampa di inizio ritiro il ct Luciano Spalletti riparte da lí, dall’eliminazione per mano della Svizzera negli ottavi, una gara “bruttissima soprattutto per il nostro atteggiamento, non abbiamo onorato la nostra forza e storia. Mi sento responsabile di quello che é successo. Le percentuali sono 98% mie, 1% Baldini e 1% Domenichini, i giocatori sono totalmente sollevati da queste responsabilitá, anche quelli rimasti a casa. Gli ho messo troppa pressione addosso e non gli ho fatto gustare la bellezza di vestire la maglia dell’Italia”. Spalletti ammette di aver passato “una brutta, bruttissima estate perche’ poi i discorsi andavano sempre lí. Quando si parla di fallimento Europeo il riferimento va a quella partita lí. Anche contro la Spagna abbiamo fatto una partita altrettanto brutta, poi peró il successo della Spagna ridimensiona la brutta partita che abbiamo fatto perchê ci sono grandi meriti da parte degli altri”. C’era chi ne invocava le dimissioni ma il tecnico di Certaldo ha deciso di rimanere perché “non era cambiata la considerazione del presidente della Federazione nei miei confronti. Questa fiducia mi ha permesso di mettermi subito al lavoro per andare a trovare delle soluzioni alternative, per rimettermi in pari rispetto agli sbagli che hanno causato questa brutta sconfitta. Mi fa piacere quando chi hai intorno ti riabbraccia col sorriso sulle labbra come é successo oggi e ha fiducia nel tuo lavoro. Gravina (il presidente Figc, ndr), sin dal primo giorno, si é presentato come una persona competente, preparata e sincera ed é sempre rimasto cosí con me, é una persona perbene. Uno dei principali motivi che mi ha spinto ad accettare questo incarico é stata la fiducia che mi ha fatto sentire. Oggi é un giorno bello per me e per i giocatori perché ci si ritrova qui a far parte della Nazionale, abbiamo tutte le caratteristiche per poter far bene. Abbiamo giocatori in questa convocazione che hanno un illustre passato, che hanno avuto momenti importantissimi nella loro carriera e che possono trasferire a tutti gli altri il fatto di essere un calciatore che poi raggiunge dei risultati. Abbiamo una squadra che ha grande qualitá e possibilitá di livellamento alto. Tenteremo di lasciare piú liberi i calciatori di esprimere le loro qualitá perchê di qualitá ne hanno”. Ci sono peró assenze importanti, come quelle di Chiesa e Barella. Col primo “ci siamo sentiti e abbiamo fatto una valutazione penso equilibrata. Lo avrei portato come giocatore in piú non facendolo partecipare poi alle due partite, lui mi ha detto di aver parlato con il Liverpool, che aveva bisogno di fare una nuova preparazione e di adeguarsi ai nuovi metodi di lavoro. Ma fará parte del gruppo su cui noi vogliamo puntare per qualificarci ai prossimi Mondiali”. Per quanto riguarda l’interista, che ha scelto di operarsi al naso durante questa sosta, “ho parlato con il ragazzo perchê mi ha chiamato e mi ha messo a conoscenza della sua decisione. A lui voglio bene, é un professionista serio e un grande calciatore, non posso andare a cambiare la direzione di questa decisione della societá, posso solo adeguare un po’ le vele alla direzione del vento. Aspetto Barella per la prossima convocazione. Non so se la decisione di operarsi sia stata presa da lui o dalla societá”. In gruppo, invece, resta per il momento Bastoni, uscito acciaccato dalla gara con l’Atalanta. “Abbiamo visto quello che gli é successo durante l’ultima partita, il primo che lo ha chiamato é stato Buffon, poi l’ho chiamato anche io. I dottori erano pessimisti, lui é invece sempre stato ottimista circa il suo recupero. Oggi ci ho riparlato, ha l’idea di mettersi apposto velocemente dal problema che ha, lo valuteremo giorno per giorno”. Infine una battuta sul ritorno in azzurro di Tonali: “Si é allenato b ene con la squadra, é un giocatore nel quale nutriamo molta fiducia. E’ uno di quelli che ho sentito di piú nell’ultimo periodo, mi sembra abbia riflettuto molto (il riferimento é alla squalifica per il caso scommesse, ndr) e viene subito con noi”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xb8/glb/mc/red 02-Set-24 16:20

