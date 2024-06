Spalletti fiducioso “Mi aspetto un’Italia piú sciolta”

agenzia

“Dobbiamo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora” BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Difesa a quattro, senza Dimarco e con Bastoni in dubbio. Ma oltre alla tattica serve il cuore, lo stesso che ha permesso di pareggiare in extremis contro la Croazia centrando il pass per gli ottavi di Euro2024. Superato il girone della morte, l’Italia torna a Berlino, cittá dai dolcissimi ricordi. “Buffon ci ha parlato di quella finale, ci ha fatto rivivere quella emozione che abbiamo vissuto da casa, sappiamo che abbiamo anche questo confronto da onorare, é una responsabilitá in piú come lo é quella di sapere di avere tifosi in tutti il mondo – le parole alla vigilia del ct Luciano Spalletti – Contro l’Albania e la Croazia i tifosi italiani erano in minoranza, ma sapevamo che c’erano gli italiani a spingerci in tv, un affetto che si riesce a percepire lo stesso anche se non sono presenti”. Bene all’esordio, male contro la Spagna, cosí cosí contro la Croazia. “Dobbiamo fare qualcosa di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto finora – ammette Spalletti – E’ stato un sorteggio difficile, si é visto che i calciatori l’hanno un po’ subito, come probabilmente l’ho subito anche io. Ora io mi aspetto di vederli piú sciolti, non puoi andare a ragionare e a fare calcoli. Devi per forza agire, nel turno successivo si va se si riesce a vincere questa partita. C’é da qualificarsi perche é qualcosa di bello e importante, soprattutto per vedere i nostri tifosi che gioiscono. Se il gol di Zaccagni puó aver fatto scattare la scintilla? E’ arrivato perché é stato cercato, siamo rimasti in partita con applicazione, sacrifico e ordine. Vedere i ragazzi dopo la rete é stato qualcosa di incredibile che rimane addosso. Sono convinto di porter rivedere cose belle domani”. Per quanto riguarda la formazione, “Bastoni deve essere valutato, ha fatto un po’ di allenamento oggi e abbiamo tirato qualche sospiro di sollievo, mentre Dimarco non é recuperabile. Giocheremo con qualcosa che somiglia alla difesa a 4 perché dobbiamo cercare di essere piú offensivi di quello che abbiamo fatto vedere”. Infine, sugli avversari Spalletti ha concluso: “La Svizzera ha un blocco squadra unito, é difficile anche ripartire e trovarli lunghi tra i reparti. Non difendono la porta ma leggono che tipo di palla gli avversari stanno gestendo. Loro stanno sempre in 20-25 metri, aggrediscono velocemente e se non sei pronto diventa difficile ragionare. Dobbiamo avere equilibrio e una forza mentale importante”. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). ari/red 28-Giu-24 19:38

