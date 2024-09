Spalletti “Israele puó essere una trappola, faremo alcuni cambi”

agenzia

Dopo aver battuto la Francia a Parigi, gli azzuri sono attesi dalla sfida di Budapest BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La vittoria contro la Francia é stata bella, prestigiosa e ha dato anche un segnale importante: l’Italia sa lottare e trasformarsi, giocando diversi tipi di calcio all’interno della stessa sfida. E’ questo uno degli elementi che piú é piaciuto al ct azzurro Luciano Spalletti che – peró – non vuole sentire parlare di ‘gioco all’italiana’ perché l’azione che ha portato al gol Dimarco “é molto di piú”. Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore azzurro ci ha tenuto subito a puntualizzare alcuni aspetti: “Penso sia difficile riproporre in blocco la squadra che ha sfidato la Francia, perché recuperare e smaltire la fatica in due giorni é difficile. Ci sta che 4-5 cambieranno, anche se ho visto tante cose belle e sono fiducioso di poter riproporre quel gruppo”. La sfida di domani alla Boszik Arena di Budapest, dove gli azzurri sfideranno Israele in un match valido per la Nations League, non é da sottovalutare, ma l’Italia ha diverse importanti armi, una tra queste é Tonali: “Per noi é un calciatore importante, lo abbiamo accolto a braccia aperte per quelle che sono le sue qualitá – ha detto Spalletti -. Abbiamo trovato un Tonali nuovo, che aiuta tutti e sa fare tutto. Il gruppo gli vuole molto bene, averlo ritrovato nello spogliatoio anche per gli altri é stato un motivo di grande piacere”. Sulla rosa: “Una nazione come l’Italia avrá sempre 20 giocatori per fare una squadra forte. La nostra terra creerá sempre i presupposti per avere una nazionale forte, magari bisognerá essere bravi a capire il momento. In questo momento non abbiamo il purosangue – in termini di talento – non ci sono i Baggio, Del Piero, Totti. Peró ne abbiamo tanti che sanno fare molte cose, sanno adattarsi e fare un calcio di sentimento e sacrificio. Con la Francia il gruppo ha avuto un atteggiamento da fratelli, non da squadra ma di piú”. Spalletti ha poi parlato delle condizioni di Bastoni e Frattesi: “Bastoni giocherá, togliere lui e Calafiori insieme sarebbe sbagliato. Ha esperienza e cose che possono far bene a tutta la squadra. Frattesi é da valutare, lui dice che sta bene”. Israele é una squadra giovane, ma puó essere una trappola: “Saranno determinati a far vedere il loro problema sociale e le difficoltá, metteranno il doppio della voglia in campo. Per provare a dare una risposta alle difficoltá che hanno”. Oltre a Spalletti a parlare é stato il centrocampista Samuele Ricci: “Ci sono tanti giocatori forti qui in Nazionale, siamo una squadra molto completa. Tonali? Ho giocato con lui anche da piú piccolo, credo sia tra i centrocampisti piú completi del panorama calcistico. Giocare con lui facilitá un po’ tutti. Dovremo stare attenti a questa partita, anche se arriviamo da una vittoria con la Francia. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, queste sono le partite piú difficili. Dovremo cercare di rimettere in campo quello che abbiamo messo nella scorsa gara”, ha concluso il calciatore del Torino. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xd6/gm/red 08-Set-24 19:13

