Spari su Trump a un comizio in Pennsylvania, ferito a un orecchio

LOS ANGELES (ITALPRESS) – Spari contro Donald Trump a un comizio a Butler in Pennsylvania. Una pallottola gli ha sfiorato l’orecchio e Trump sanguinante si é buttato subito a terra circondato dagli agenti del Secret Service. Altri tiratori scelti appostati hanno sparato sull’attentatore e lo hanno ucciso. Tra gli spettatori si contano un morto e due feriti gravi. Trump, prima di essere portato via sanguinante, ha voluto alzare il pugno in alto gridando ai suoi fan: “combattete, combattete”. Poi sui social ha mandato un messaggio in cui ha ringraziato il servizio segreto per averlo salvato facendo anche le condoglianze a chi ha perso un proprio caro. Biden, in un post sui social, ha detto di «essere grato di sapere che Trump é al sicuro e sta bene. Non c’é posto in America per questo tipo di violenza”. Lo staff di Trump conferma che lunedí sará regolarmente a Milwaukee per l’inizio della convention repubblicana. -foto Ipa Agency- (ITALPRESS). xo9/mgg/red 14-Lug-24 09:42

