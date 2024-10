Spettacolo Atalanta, Shakhtar travolto 3-0

agenzia

I nerazzurri dominano e conquistano la prima vittoria stagionale in Champions GELSENKIRCHEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Prima vittoria stagionale in Champions League per l’Atalanta. I nerazzurri vincono 3-0 contro lo Shakhtar Donetsk grazie alle reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova (sul neutro della Veltins Arena). Partita praticamente dominata da parte dei bergamaschi, che nel prossimo turno sfideranno il Celtic. Prima peró ci sará la gara in campionato col Genoa, sfida da vincere assolutamente per poter dare continuitá a un risultato importante in chiave qualificazione. La difesa a tre e l’aggressivitá da parte dello Shakhtar ha inizialmente sorpreso i bergamaschi, che nel primo quarto d’ora hanno accusato gli affondi da parte degli ucraini. La prima palla gol é peró capitata a Lookman, il mancino del nigeriano é terminato di poco sul fondo. Al 21′ gli orobici hanno trovato la rete del vantaggio grazie allo stesso Lookman, il cross tagliato in area é stato raccolto da Djimsiti, che da dentro l’area piccola ha superato Riznyk. La rete ha praticamente dato il via alla marea nerazzurra, diverse le occasioni non sfruttate: prima il mancino di De Ketelaere finito a lato, poi la traversa colpita ancora da un Lookman scatenato. L’ex Leicester e Lipsia ha trovato la rete del raddoppio a un minuto dalla fine del primo tempo dopo un’azione ragionata, piazzando la punta e anticipando praticamente tutta la difesa dello Shakhtar. Nella ripresa soltanto un tiro di Konoplia, lasciato libero sulla destra, ha spaventato la Dea: lo spavento ha dato una scossa alla squadra di Gasperini che dopo una manciata di minuti ha trovato la terza rete, col colpo di testa di Bellanova arrivato sul cross pennellato di Zappacosta. La squadra di Pusic ha provato in tutti i modi ad abbozzare una reazione, Zaniolo e compagni hanno collezionato palle gol a ripetizione tra pali e conclusioni terminate sul fondo: le uniche due note stonate sono state le uscite dal campo di Djimsiti e Kossounou, entrambi per problemi muscolari. I due verranno valutati nelle prossime ore. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/srp/red 02-Ott-24 20:46

