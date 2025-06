Stati Uniti, Pagliara “Trump tenta forzature, ma democrazia é solida”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump “tenta di forzare fino ai limiti piú estremi i poteri del presidente degli Stati Uniti. Vuole restaurare un’etá dell’oro, ma credo che il rischio che questa deriva possa veramente minare la democrazia sia minimizzato dalla potenza e dalla forza della Costituzione. La democrazia americana é solida”. Lo afferma Claudio Pagliara, giornalista e autore del libro edito da Piemme “L’imperatore. Donald Trump, l’alba di una nuova era”, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. “Ho cercato di dare delle chiavi di lettura al lettore per decifrare questa presenza cosí vulcanica e avere una bussola per capire dove sta andando veramente Donald Trump”, spiega a proposito del libro. Alle ultime elezioni, qualunque osservatore “non aveva difficoltá a capire che il vento era tutto per Donald Trump. I comizi a temperature polari in Iowa con persone di un’etá molto avanzata che stavano anche un’ora all’addiaccio per sentirlo, il comizio a Madison Square Garden dove giá tre giorni prima c’era gente che aspettava: non ho mai visto un leader politico capace di avere un pubblico cosí infervorato”. Il suo popolo é fatto di “dimenticati”: “C’é una parte del Paese che aveva votato sempre a sinistra e che si é spostata in questo nuovo incredibile ombrello che Trump ha creato. Sono operai, agricoltori e immigrati che la globalizzazione ha messo ai margini, mentre prima potevano vivere una vita molto decorosa: il messaggio di Trump si rivolge proprio a loro, a queste persone che le elite democratiche hanno trascurato”, mentre il tycoon “promette di dare loro le industrie e le fabbriche”. Anche “sul fronte dell’immigrazione e sul piano dei diritti Lgbtq+ e della “Diversity and Inclusion” c’é stata una fuga in avanti troppo forte, questa é la veritá. È la chiave per capire il successo di Trump: basta vedere con quanta velocitá tutte le grandi aziende americane abbiano aderito alla revoca di queste politiche: pensare di poter mettere con il bilancino un tanto di afroamericani, un tanto di ispanici, un tanto di asiatici nelle varie posizioni di comando aveva creato una conflittualitá enorme, indeboliva il principio su cui si basa la forza dell’America, che é quella del merito”, sottolinea Pagliara. Lo slogan America First “é proprio quello da cui bisogna partire per capire la presidenza Trump – prosegue -: l’Occidente esiste ancora nella mente di Trump, ma non verrá mai enunciato, perchê la sua convinzione é che nel momento in cui si evoca un’unitá dell’Occidente, i partner se ne approfittino in termini economici. Questo non significa peró che non esiste piú la Nato o che Trump distruggerá l’Europa, significa semplicemente che chiede agli alleati di fare la loro parte, in base a quello che possono” e “sulla Nato certamente devono spendere di piú. La situazione geopolitica é incredibilmente pericolosa, il presidente crede che i Paesi europei debbamno fare molto di piú per la difesa di quanto non abbiano fatto finora. In questo momento la difesa é un interesse dell’Europa e quindi bisogna investire”. Il riferimento é anche alla guerra alle porte dell’Europa: in Ucraina “l’unica cosa certa é che per ora non c’é stata nessuna tregua e non sembra neanche a portata di mano. Trump non potrá mai disimpegnarsi perchê ha voluto un accordo economico con l’Ucraina sullo sfruttamento dei minerali delle terre rare e perchê deve vendere al proprio pubblico che gli aiuti hanno un ritorno economico per il Paese”. Putin “ha pensato che l’Occidente fosse cosí debole da poter ottenere quello a cui aspira da molto tempo: se l’Ucraina cadesse completamente nelle mani della Russia, un giorno dopo la Cina invaderebbe Taiwan. Trump non vuole passare alla storia come il presidente della disfatta dell’Occidente”, sottolinea il giornalista. Il presidente Usa “puó cambiare posizione molto repentinamente, quindi non mi stupirei se queste tornate di negoziati che sono in corso in Turchia fallissero”, spiega Pagliara. “Poiché l’interscambio commerciale Russia-Stati Uniti ormai é quasi vicino allo zero, eventuali sanzioni sono poche: quello che si é studiato al Pentagono é cercare di colpire quelle petroliere fantasma che tutti conoscono e che consentono alla Russia di aggirare l’embargo. la posizione filo-Putin é un tentativo strategico di cercare di allontanare Putin dall’abbraccio con la Cina. Si pensa che la Russia sia cosí forte economicamente, ma i dati non lo dicono; per giunta, grazie alle politiche di Trump, il prezzo del petrolio, che é la principale entrata dell’economia russa, sta scendendo: questo significa meno denaro alla Russia, che é costretta a venderlo sottocosto alla Cina, per finanziare la sua guerra. Gli strumenti e le condizioni per spingere Putin a un accordo ci sono, si tratta di vedere se Putin a un certo punto vorrá arrivare a una conclusione di questa guerra oppure no”. Per Pagliara “la stampa e gli analisti spesso prendono Trump troppo alla lettera. Va preso seriamente perchê é il presidente degli Stati Uniti, ma non proprio alla lettera perchê ha dimostrato di avere il pragmatismo – raro in un leader – di poter cambiare posizione nell’arco di pochi minuti”, come dimostra la vicenda dei dazi. Introdurli "é una mossa molto rischiosa" perchê possono "indurre inflazione, possono portare il Paese alla recessione, ma come abbiamo visto Trump chiede il massimo per ottenere qualcosa. È una tattica negoziale che sta applicando a livello geopolitico con i dazi, con la Cina é arrivato praticamente all'embargo e questo é controproducente per tutti, anche per gli Stati Uniti".

