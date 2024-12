Steinmeier scioglie il Bundestag, Germania al voto il 23 febbraio

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha sciolto il Bundestag e ha indetto nuove elezioni per il 23 febbraio del prossimo anno. “In tempi difficili come quelli attuali, la stabilitá richiede un governo efficace e maggioranze affidabili in parlamento. La settimana scorsa ho avuto colloqui con i presidenti dei gruppi parlamentari e dei gruppi del Bundestag tedesco. Secondo il voto di fiducia, l’attuale governo non ha piú la maggioranza. Ma non ho visto alcuna maggioranza nemmeno nelle discussioni per un governo con una diversa composizione. Ecco perchê sono convinto che nuove elezioni siano ora la strada giusta per il bene del nostro Paese”, ha detto il presidente federale Steinmeier. “Mi aspetto che questa competizione sará condotta con rispetto e decenza, se non altro perchê dopo le elezioni sará necessaria l’arte del compromesso per formare un governo stabile. E mi aspetto anche che la campagna elettorale venga condotta con mezzi equi e trasparenti. Un’altra cosa é ovvia: l’odio e la violenza non devono avere posto in questa campagna elettorale”, ha concluso. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Presidenza Repubblica tedesca- ads/r 27-Dic-24 12:54

