Stellantis, 406 mln dollari per elettrificazione 3 stabilimenti Michigan

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato che investirá oltre 406 milioni di dollari in tre stabilimenti in Michigan a supporto della strategia multi-energia. Inoltre, é stato confermato che lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights (SHAP) sará il primo stabilimento dell’Azienda negli Stati Uniti a produrre un veicolo completamente elettrico. Ram 1500 REV, il primo pick-up leggero elettrico a batteria dell’Azienda che verrá lanciato a fine 2024, sará prodotto a Sterling Heights insieme alla versione 2025 del Ram 1500 Ramcharger con motore a combustione interna (ICE). Ulteriori investimenti saranno effettuati per riconvertire lo stabilimento Warren Truck per la produzione di una futura Jeep Wagoneer elettrificata. Il processo coinvolgerá anche lo stabilimento Dundee Engine, destinato alla produzione di portabatterie e degli elementi strutturali della piattaforma per STLA Frame e STLA Large. “Sterling Heights ha operato un’incredibile trasformazione in tempi record e desidero ringraziare i nostri colleghi per questo grande risultato,” ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Attrezzarci per realizzare il primo pick-up Ram elettrico e la versione con autonomia estesa in Michigan rappresenta un importante momento di orgoglio per i nostri team. Con questi investimenti a supporto di Jeep e Ram, stiamo aggiungendo innovazioni alla nostra impronta produttiva in Michigan a supporto di un approccio multi-energia che é sempre piú orientato alla domanda dei clienti”. Questi interventi contribuiranno in modo significativo al piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che mira a guidare il modo in cui il mondo si muove offrendo soluzioni di mobilitá innovative, pulite, sicure ed economicamente accessibili. L’approccio multi-energia di Stellantis prevede prodotti, piattaforme, processi produttivi e una filiera che consentono all’Azienda di adattarsi a un ampio insieme di scenari legati all’elettrificazione. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 11-Set-24 14:31

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA