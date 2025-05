Stellantis a Bologna alla 30^ edizione di Autopromotec

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis parteciperá ad Autopromotec 2025, la principale manifestazione internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico, in programma a Bologna dal 21 al 24 maggio. Presente con due stand espositivi, Stellantis metterá in rilievo parte del proprio Network con focus sulle gamme prodotto commercializzate: la Rete di distribuzione ricambi Distrigo HUB, rappresentata da 34 sedi in Italia. La Rete di assistenza Eurorepar Car Service, specializzata nella riparazione e manutenzione di veicoli multimarca con circa 800 centri in Italia. Le gamme prodotto e i partner Stellantis, con focus sulla gamma ricambi Eurorepar e uno dei due stand interamente dedicato al business Circular Economy con la gamma SUSTAINera. Entrambi gli stand saranno un punto d’incontro per professionisti e operatori del settore, con la possibilitá di confrontarsi e approfondire tematiche aftersales con i manager di Stellantis. La partecipazione ad Autopromotec rappresenta per Stellantis un’importante opportunitá per rafforzare il dialogo con i propri partner, confermando la centralitá del business Parts & Services all’interno della strategia globale del Gruppo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 19-Mag-25 17:20

