Stellantis ad agosto supera tetto 1.650.000 immatricolazioni in Europa

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis conferma la propria posizione nel mercato europeo dell’auto, chiudendo i primi otto mesi dell’anno con oltre 1.650.000 immatricolazioni, consolida la leadership nei mercati di riferimento di Francia e Italia e continua a guidare il segmento strategico dell’ibrido. “Aver superato giá ad agosto il tetto del milione e seicentocinquantamila immatricolazioni é un segnale molto positivo e siamo particolarmente soddisfatti anche per le ottime performance nei veicoli commerciali, segmento in cui Stellantis é tradizionalmente leader. Da sottolineare in particolare i risultati in un segmento che consideriamo di assoluta rilevanza strategica come quello delle vetture ibride, in cui abbiamo conquistato di recente la prima posizione e continuiamo a crescere, grazie soprattutto a Citroìn C3, FIAT Grande Panda e Opel Frontera che stanno progressivamente conquistando lo spazio che meritano sul mercato” sottolinea Luca Napolitano, Commercial Operations Officer per Stellantis, che poui conclude: “A questo voglio aggiungere un particolare apprezzamento per quei mercati che continuano a crescere anno su anno: Austria, Belgio, Italia e Polonia hanno ottenuto una performance davvero notevole nell’ultimo mese”. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 23-Set-25 12:30

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA