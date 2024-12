Stellantis completa la cessione di Comau

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi che One Equity Partners, una societá di private equity del mercato medio, ha completato l’investimento di maggioranza in Comau, azienda globale di tecnologia specializzata nell’automazione industriale e nella robotica avanzata. Questa operazione, spiega una nota, rappresenta un passo significativo per Comau, favorendone la crescita in termini economici e tecnologici. Inoltre, grazie a questa operazione Stellantis avrá la possibilitá di concentrarsi sulle sue attivitá principali in Europa. “Voglio esprimere la mia gratitudine ai dipendenti di Comau per aver fornito prodotti e servizi innovativi a tutti i suoi clienti – ha dichiarato il Chairman di Stellantis John Elkann – Sono fiducioso che Comau, attraverso la sua nuova proprietá, possegga la giusta leadership, la strategia e la disciplina operativa necessaria per creare valore sostenibile e a lungo termine per tutti i suoi stakeholder, in Italia e nel mondo”. “Comau ha saputo rinnovare costantemente le proprie strategie di innovazione e di business, sviluppando nuove soluzioni tecnologiche con cui rispondere alle dinamiche di mercato in continua evoluzione grazie ai suoi oltre cinquant’anni di esperienza nei mercati internazionali – ha commentato Pietro Gorlier, CEO di Comau -. Il completamento di questa operazione rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di Comau. Il sostegno di One Equity Partners ci permetterá di capitalizzare la crescente domanda globale di automazione avanzata, con Stellantis come azionista di minoranza attivo. Questa operazione tutela le nostre forti radici italiane, ribadendo la posizione di Comau come protagonista globale nel settore dell’automazione industriale, oltre che in un numero crescente di settori diversi”. “Comau é un’azienda leader nel settore dell’automazione industriale con un notevole potenziale di crescita e una tecnologia robotica di alto livello – ha dichiarato Ante Kusurin, Partner di One Equity Partners -. OEP dispone delle risorse necessarie per supportare la prossima fase di crescita di Comau come societá indipendente, grazie alla sua comprovata esperienza nel settore e il suo consolidato playbook operativo per le transazioni di carve-out”. Comau vanta una presenza locale in tutte le regioni e puó contare su una rete globale rafforzata dalla continuitá delle sue attivitá e della sua leadership. Come azienda autonoma, Comau puó individuare e cogliere nuove opportunitá ed investimenti in modo indipendente. – foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). fsc/com 30-Dic-24 18:09

