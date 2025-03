Stellantis, Elkann “L’Italia ricopre un ruolo centrale”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Per noi l’Italia ricopre un ruolo centrale. L’Italia per Fiat e Fiat per l’Italia hanno rappresentato e significano tuttora molto: lavoro, sviluppo, ma anche solidarietá, cultura e progresso sociale. Di questa nostra lunga storia noi siamo molto orgogliosi. Non é un fatto scontato”. Cosí il presidente di Stellantis, John Elkann, nel corso dell’audizione informale in commissioni riunite Attivitá produttive di Camera e Senato. “La volontá di progresso e la volontá di guardare al futuro sono sempre presenti”, ha aggiunto. “La successione” di Carlos Tavares “sta procedendo secondo i tempi stabiliti, la nomina del nuovo amministratore delegato sará annunciata entro la prima metá di quest’anno”, ha spiegato Elkann, per il quale “il contributo positivo alla crescita dell’economia italiana non é mai venuto meno”. Nonostante “il 2025 sará un altro anno difficile, nel 2026 noi prevediamo un aumento della produzione grazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane i cui livelli produttivi dipenderanno dal mercato e da fattore esterni come i dazi. Noi continuiamo ad investire in Italia, a Torino e nel futuro”. Elkann ha anche sottolineato come al tavolo su Stellantis “abbiamo preso una serie di impegni nei confronti di tutti gli attori del settore dell’auto e questi impegni li stiamo realizzando puntualmente”. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xb1/fsc/red 19-Mar-25 16:43

