Stellantis estende scadenza finale linea credito revolving da 12 mld

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis annuncia di aver esteso la scadenza finale ed emendato la propria linea di credito revolving sindacata (“RCF”) di 12 miliardi di euro, originariamente sottoscritta nel luglio 2021. La linea di credito sindacata comprende un ampio gruppo di 29 banche provenienti dall’Europa, America e Asia. La RCF é strutturata in due tranche: 6 miliardi di euro, con una durata di 3 anni (luglio 2027), e 6 miliardi di euro, con una durata di 5 anni (luglio 2029). Ciascuna tranche beneficia di due ulteriori opzioni di estensione di un anno ciascuna esercitabili al compimento del primo e del secondo anno dalla data della stipula dell’emendamento. “La RCF, come modificata con condizioni migliorate, garantisce la flessibilitá finanziaria e rimane a disposizione per le generali esigenze dell’Azienda – si legge in una nota -. Questa operazione conferma il forte sostegno prestato a Stellantis da parte delle banche di relazione internazionali”. – Foto ufficio stampa Stellantis – (ITALPRESS). sat/com 17-Lug-24 21:14

