Stellantis Fleet&Business Solutions a fianco dei Top Customers

TORINO (ITALPRESS) – Si é svolta la quarta edizione dell’evento nazionale “Top Customers” che ha coinvolto oltre 150 esponenti di rilievo della propria clientela Corporate, noleggiatori a lungo e a breve termine. Ospitato presso il Museo Alfa Romeo di Arese e all’insegna del claim “Exclusive drive: scoprire l’innovazione e vivere l’eccellenza”, l’appuntamento ha mostrato un’offensiva di prodotto unica nel panorama automotive tanto da rispondere a qualunque esigenza di mobilitá. In particolare, gli ospiti hanno potuto assistere ad approfondimenti con esperti di prodotto e provare un’ampia selezione di vetture elettrificate e ibride su un percorso di prova urbano ed extraurbano che li ha condotti fino alla elegante villa Castelbarco a Vaprio d’Adda. A fare gli onori di casa Fabio Mazzeo, Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia, che ha dato il via ai lavori con riflessioni sul mercato del BtoB in Italia e sul suo futuro e sui temi strategici della transizione energetica e dell’innovazione tecnologica che vede Stellantis protagonista in uno scenario di forte cambiamento. Inoltre, sono stati mostrati ed illustrati modelli non ancora presenti negli showroom come Citroìn C5 Aircross, DS N°8, Jeep Compass e Leapmotor B10. Il test drive é stato dedicato alle piú recenti vetture del Gruppo, tra cui la nuova Lancia Ypsilon, la prima vettura della nuova era del marchio – disponibile nelle configurazioni 100% elettrica e ibrida – il nuovo PEUGEOT 5008, il SUV completamente rinnovato, che offre un piacere di guida senza precedenti, sia nella versione ibrida che in quella full electric. Spazio anche a Jeep® Avenger 4xe, il B-SUV piú venduto in Italia e insignito di 17 premi internazionali, tra cui l’ambitissimo Car Of The Year nel 2023. Immancabile, ovviamente, la Nuova Fiat Grande Panda ibrida ed elettrica che segna il ritorno del marchio italiano nel cuore del segmento B e la nuova Alfa Romeo Junior, disponibile anche in versione ibrida Q4 a trazione integrale. Completa la gamma di novitá provate a Balocco la nuova DS 7 Collection Antoine de Saint-Exupêry, che rende omaggio al leggendario aviatore e romanziere francese, la Opel Grandland nella versione Plugin, ibrida ed elettrica e la Leapmotor C10 REEV in grado di fornire una soluzione pratica ed efficiente di estensione dell’autonomia a oltre 970 km. “ho avuto il piacere di condividere con i nostri principali clienti un anno di progressi concreti e una visione chiara sul futuro della mobilitá. Infatti, il mondo B2B rappresenta circa un quarto del mercato totale, e nel 2025 siamo cresciuti in questo settore di 4,2 punti percentuali di quota di mercato attestandoci al 33% nel mercato vetture e veicoli commerciali. Il nostro team di esperti é al fianco delle aziende italiane per costruire la miglior strategia di mobilitá con la nostra gamma di prodotti/ alimentazione. Ci concentreremo sulle alimentazioni piú sostenibili poichê ridurre le emissioni é oggi un impegno prioritario che riguarda tutti. Per fare questo il Gruppo sta lanciando un’offensiva di prodotto unica nel panorama automotive in grado di soddisfare qualunque esigenza di mobilitá dei nostri clienti” ha dichiarato Fabio Mazzeo Fleet & Business Solutions Director di Stellantis Italia. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 13-Giu-25 11:46

