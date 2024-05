Stellantis, Leapmotor venderá veicoli elettrici in 9 paesi europei

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis e Leapmotor hanno annunciato che le due societá hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per costituire la societá Leapmotor International B.V., una joint venture in quote 51/49 guidata da Stellantis. Dalla sede di Amsterdam, il team diretto dal CEO Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China, sta preparando il lancio dei modelli T03 e C10 prima nei mercati europei, ampliando poi le vendite anche in India & Asia Pacifico (esclusa la “Grande Cina”), Medio Oriente & Africa, e Sud America nel quarto trimestre 2024. A ottobre 2023, le due societá avevano annunciato l’investimento da parte di Stellantis di circa 1,5 miliardi di Euro in Leapmotor, per l’acquisizione di circa il 21% delle quote di Leapmotor, un’azienda automobilistica classificata nel 2023 tra le prime 3 startup cinesi di veicoli elettrici. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, con diritti esclusivi per l’esportazione e la vendita, nonchê la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della “Grande Cina”. La partnership mira a incrementare ulteriormente le vendite di Leapmotor in Cina, il piú grande mercato automobilistico del mondo, beneficiando al contempo della consolidata presenza commerciale di Stellantis sui mercati internazionali per aumentare le vendite del brand Leapmotor in altre regioni. “La creazione di Leapmotor International é un grande passo in avanti per contribuire ad affrontare l’urgente problema del riscaldamento globale attraverso modelli BEV all’avanguardia, in grado di competere con i brand cinesi nei mercati chiave di tutto il mondo”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Sfruttando la nostra attuale presenza globale saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all’avanguardia, capaci di superare le aspettative. Grazie alla guida di Tianshu Xin, Leapmotor International ha messo a punto un’ambiziosa strategia commerciale e industriale con cui potenziare rapidamente i canali di distribuzione e sostenere la crescita di Leapmotor, creando valore per entrambi i partner coinvolti”. “La partnership tra Leapmotor e Stellantis dimostra un alto livello di efficienza e qualitá, e inaugura un nuovo capitolo nel processo d’integrazione globale dell’industria Cinese di veicoli elettrici intelligenti,” ha dichiarato Zhu Jiangming, fondatore, Presidente e CEO di Leapmotor. “Utilizzando le tecnologie innovative e i prodotti all’avanguardia di Leapmotor, con il supporto di Stellantis sul piano della distribuzione, dei servizi e del marketing all’estero, puntiamo a offrire ai clienti di tutto il mondo un’esperienza di guida e un comfort a bordo eccezionali. Crediamo che questa partnership possa dare a Leapmotor un ulteriore impulso per diventare un’azienda produttrice di veicoli elettrici intelligenti riconosciuta in tutto il mondo”. L’offerta di veicoli elettrici di Leapmotor International é complementare all’attuale tecnologia e al portafoglio di brand iconici di Stellantis e garantirá ai clienti piú soluzioni di mobilitá economicamente accessibili. Da settembre 2024, le vendite inizieranno prima in Europa (in Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Belgio, Grecia e Romania), utilizzando i canali di distribuzione di Stellantis e con il supporto di Managing Director dedicati. I punti vendita saranno 200 entro la fine dell’anno, compresi quelli di Stellantis &You, e arriveranno a 500 entro il 2026, per poter garantire un elevato livello di assistenza ai clienti. Alla fine del 2024 le operazioni commerciali di Leapmotor verranno estese anche al Medio Oriente & Africa (Turchia, Israele e territori d’oltremare francesi), all’India & Asia Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e India) e infine al Sud America (Brasile e Cile). La Leapmotor C10 é il primo prodotto globale del brand, costruito secondo gli standard globali di design e sicurezza. La C10 si basa sull’architettura tecnologica LEAP3.0 sviluppata da Leapmotor, che si avvale di una tecnologia elettrica intelligente leader del settore, oltre all’architettura elettronica ed elettrica integrata centrale, la tecnologia Cell-to-Chassis (CTC) cellula-telaio e il suo cockpit intelligente. La C10 é una vettura appartenente al segmento D completamente equipaggiata e pensata per la famiglia, con un’esperienza di guida premium migliore del segmento, un’autonomia WLTP di 420 km e un E-NCAP a 5 stelle. Dopo aver vinto l'”International CMF Design Award” nel 2023 per il suo design dall’estetica tecnologica e intuitiva, la C10 si é recentemente aggiudicata il 2024 Gold Award ai French Design Awards (FDA). La Leapmotor T03, é un’agile vettura a cinque porte ideale per l’utilizzo urbano, appartenente al segmento A ma con uno spazio interno da segmento B. La vettura non é solo elegante ma anche piacevole da guidare, con un’autonomia WLTP di 265 km. La T03 si é classificata al primo posto nell’Initial Quality Study di JD Power nel segmento delle BEV di piccole dimensioni. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 14-Mag-24 11:13

