Stellantis nel primo semestre 2025 supera 1,3 mln immatricolazioni

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Al termine del primo semestre 2025, Stellantis consuntiva una quota del 17% sul mercato totale auto UE30. Confermata la tradizionale leadership nel mercato dei veicoli commerciali, mentre continua la crescita nel segmento delle vetture ibride, in cui Stellantis ha conquistato la vetta guadagnando ben 2 posizioni nel primo semestre dell’anno. “Stiamo conseguendo risultati commerciali in linea con il 2024, anche se la quota di mercato ha avuto un lieve calo a causa della fine produzione di qualche modello significativo. Le notizie positive sono peró che Stellantis é leader indiscussa nei segmenti A e B e che la raccolta ordini continua a crescere con regolaritá: il nostro portafoglio ordini é giá piú alto del 13% rispetto a Dicembre 2024” commenta Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Enlarged Europe. “Questi importanti risultati di carattere strategico ci permettono di muoverci con maggiore continuitá tra le turbative di mercato. Inoltre Stellantis nel primo semestre ha lanciato 15 nuovi modelli di 10 differenti marchi, tra cui Citroìn C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera e FIAT Grande Panda con un massiccio attacco nel segmento B di cui vedremo presto i risultati in termini di volumi. E a fine anno arriveranno la Nuova FIAT 500 MHEV e la nuova Jeep Compass” conclude Imparato. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 30-Lug-25 14:29

