Stellantis Pro One alla fiera IAA Transportation di Hannover

TORINO (ITALPRESS) – Dal 17 al 22 settembre Stellantis Pro One parteciperá all’IAA Transportation di Hannover, la piú grande fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali. Stellantis Pro One si presenta alla fiera di Hannover forte di una posizione di leadership nella regione EU30, con una quota di mercato superiore al 28,5%, e dopo aver fatto segnare una solida crescita nel mercato tedesco, dove nella prima metá del 2024 ha migliorato di 4 punti percentuali la propria quota di mercato incrementando le vendite di oltre il 45%. In occasione di questo prestigioso evento, la nuova divisione di Stellantis presenterá i modelli dei marchi Citroìn, FIAT Professional, Opel e Peugeot: un piccolo ma significativo esempio delle innumerevoli possibilitá di trasformazione dei marchi di veicoli commerciali leggeri di Stellantis. Alla fiera di Hannover (Padiglione H13, Stand C70), in particolare, i visitatori potranno scoprire i veicoli Opel Combo Electric, Citroìn E-Berlingo Crew Van, Peugeot e-Expert Fridge con EPTO, Opel Movano HYDROGEN e Fiat Professional E-Ducato Cargo Box. Stellantis Pro One presenterá all’IAA Transportation 2024 la propria strategia di conversione e upfitting, sviluppata in collaborazione con oltre 450 partner certificati in tutto il mondo. Grazie a questa vasta rete di partner e al crescente numero di trasformazioni in-house, Stellantis offre una gamma sempre piú ampia di prodotti, dai furgoni con cassone ribaltabile ai furgoni con spazio di carico ottimizzato, fino ai veicoli ricreazionali, tutti progettati ad hoc per le esigenze di clienti privati, piccole e medie imprese (PMI) e grandi flotte. In evidenza, vi sará l’innovativa tecnologia a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), giá disponibile sui furgoni di medie dimensioni e a breve disponibile anche sulla nuova gamma di furgoni di grandi dimensioni. Tale tecnologia rappresenta una tappa fondamentale nella tabella di marcia di Stellantis verso una mobilitá a zero emissioni. Per i furgoni di grandi dimensioni a idrogeno, come Opel Movano Hydrogen, che verrá presentato in anteprima mondiale alla fiera, il Gruppo ha progettato un’esclusiva architettura a media potenza che offre un’autonomia fino a 500 km, tempi di rifornimento di soli 5 minuti e zero compromessi in termini di capacitá di carico. Ad Hannover i riflettori saranno inoltre puntati sul nuovo motore MultiJet 4.0 e sull’innovativo cambio automatico AT8 a 8 velocitá, ora disponibili sulla rinnovata gamma di furgoni di grandi dimensioni Stellantis Pro One. Il motore MultiJet 4.0, rinomato per la sua affidabilitá, eroga una coppia di 450 Nm, la migliore della sua categoria per i furgoni di grandi dimensioni a trazione anteriore. L’avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito migliora ulteriormente l’affidabilitá, le prestazioni e le emissioni. Il cambio AT8 garantisce una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto all’attuale versione automatica, grazie alla sua coppia ben bilanciata, efficiente e controllata con elevata precisione. La fiera IAA Transportation 2024 sará quindi un’occasione unica per scoprire alcune delle piú importanti novitá della rinnovata gamma Stellantis Pro One, che comprende 12 nuovi modelli con elettrificazione di seconda generazione (veicoli elettrici a batteria e a celle a combustibile), connettivitá completa per furgoni e pick-up e una lunga lista di ADAS di ultima generazione per una guida piú sicura e rilassata. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-24 15:19

