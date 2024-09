Stellantis sempre leader del mercato italiano

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis con il risultato di agosto ha chiuso i primi otto mesi del 2024 con quota del 32,07% (auto + veicoli commerciali), confermando cosí la leadership del mercato italiano. Nelle sole vetture, dove mantiene sempre il primo posto, la quota si attesta al 31,05%. “Stellantis conferma la propria leadership in Italia ma i dati di agosto confermano un momento di sofferenza del mercato, in particolare quello elettrico, e di transizione per il Gruppo. In questo quadro che ha coinvolto i vari marchi, Stellantis ha tuttavia mantenuto alcuni punti fermi come il primato della vettura piú venduta in Italia, la Fiat Panda, nell’anno e ad agosto con oltre 3.300 immatricolazioni, o come la leadership nei primi otto mesi dell’anno nel segmento B-SUV con la Jeep Avenger, che é il SUV piú venduto in Italia considerando tutte le motorizzazioni disponibili” ha commentato Santo Ficili, Managing Director di Stellantis Italia. Entrando piú nel dettaglio, tra le alimentazioni Stellantis ad agosto é al primo posto come Gruppo nell’elettrico, nel Mild Hybris, nel diesel e nella benzina La Panda, prima ad agosto nel segmento A con una quota del 48%, si conferma la vettura piú venduta in Italia nel mese di agosto e nei primi 8 mesi 2024. Cosí come i risultati di agosto confermano che Jeep® Avenger, terza vettura piú venduta del mese, é in assoluto il SUV piú venduto in Italia in questi primi otto mesi del 2024, tenendo conto di ogni motorizzazione. La quota del brand Jeep in questo primo scorcio dell’anno sfiora il 4,5% e proietta il Brand all’ottavo posto del ranking nazionale. Sul fronte degli altri Brand, Opel Corsa continua a mietere consensi in Italia con una crescita in volume del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo una quota rilevante nel suo segmento, pari al 10% (+3,1 punti percentuali rispetto ad agosto 2023) e confermandosi la vettura tedesca piú venduta in Italia. Peugeot conferma invece il successo della sua strategia nell’elettrico. Nel mercato delle vetture a zero emissioni il marchio del Leone si attesta al terzo posto con una quota di mercato del 9,26%. Attacco a tre punte con PEUGEOT E-208 che guida nel segmento delle piccole elettriche, PEUGEOT E-2008 al secondo posto dei piccoli SUV alla spina e PEUGEOT E-3008, di recente introduzione nel mercato italiano, che conquista il terzo posto tra i SUV senza emissioni. Alfa Romeo cresce nel canale dei privati con Giulia, che ad agosto ha registrato una quota nel suo segmento pari al 3,4% (contro il 2% di agosto 2023), e Stelvio, che ha ottenuto nel segmento una quota del 5,6% rispetto al 3,7% di agosto 2023. Lancia si conferma al secondo posto nel ranking del segmento B e al terzo in quello totale sulla scia della Nuova Ypsilon che sta raccogliendo apprezzamenti. Nei veicoli commerciali, Fiat Professional mantiene la prima posizione nei primi otto mesi dell’anno con il 24,21% di quota. La fotografia del mese di agosto é parziale e giá dai prossimi mesi il mercato potrá beneficiare dell’arrivo di nuovi modelli, tra cui Peugeot E-3008, E-5008, Lancia New Ypsilon, Citroìn ì-C3 e la nostra rinnovata gamma Stellantis Pro One, caratterizzata da elettrificazione e tecnologia avanzata. La seconda metá dell’anno vedrá sulle nostre strade nuovi prodotti come Alfa Romeo Junior, Citroìn C3 Aircross, Opel Frontera e Grandland, Fiat Grande Panda, solo per citarne alcuni, e due modelli di Leapmotor attraverso la nostra Joint Venture. Fiat, inoltre, ha un piano strategico molto preciso – annunciato lo scorso 11 luglio – che porterá il Brand italiano a confermare la sua leadership in Italia e in altri mercati, e che vedrá nei prossimi anni il completo rinnovamento delle gamma di prodotto grazie agli investimenti di Stellantis. La nuova gamma, tutta elettrificata, prevede un lancio ogni anno nei prossimi tre anni, a partire dalla Grande Panda a fine 2024. Fiat si conferma il primo Brand in Italia nei primi otto mesi dell’anno, perde qualche posizione nel singolo mese di agosto a causa dell’interruzione della produzione di modelli di successo come la 500 di terza generazione – dopo 17 anni e piú di 3 milioni di esemplari venduti -, la 500X e la Tipo. Modelli dai volumi significativi che saranno sostituiti da nuovi prodotti piú tecnologici e moderni – nati elettrificati – che contribuiranno in maniera significativa alla visione del Gruppo e alla transizione ecologica in corso. Stellantis Italia resta impegnata nella esecuzione del piano strategico Dare Forward 2030 e sta lavorando duramente con le organizzazioni sindacali e tutti gli stakeholder per mitigare gli impatti della transizione e creare un business sostenibile. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 03-Set-24 15:29

