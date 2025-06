Stellantis Ventures al MOVE 2025 di Londra

agenzia

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis presenterá il suo impegno per l’innovazione sostenibile e incentrata sul cliente al MOVE 2025, il principale evento mondiale sulla mobilitá tecnologica, che si terrá il 18-19 giugno presso ExCeL a Londra. Stellantis Ventures, il fondo di venture capital aziendale della societá, ospiterá uno stand interattivo con soluzioni pionieristiche di startup che guidano il progresso nell’IA, nelle batterie di nuova generazione e nella mobilitá accessibile. Lo stand esporrá anche veicoli e tecnologie innovative di Citroìn e FIAT, due dei marchi iconici di Stellantis. Vivi il futuro della mobilitá allo stand Stellantis Ventures (Ingresso principale, Stand 1): Citroìn Ami é una rivoluzione nel panorama della mobilitá dal suo lancio nel 2020, permettendo la libertá di movimento a chi non guida e ai giovani. Oggi Ami va oltre, rispondendo alle esigenze delle persone con disabilitá. Fiat 500e e il partner di Stellantis, Ample, forniscono una dimostrazione del cambio modulare delle batterie, che consente una ricarica completa in meno di cinque minuti, offrendo una soluzione energetica rapida, conveniente ed economica. Fiat Grande Panda e il suo innovativo cavo di ricarica a spirale: la Grande Panda é il primo modello FIAT costruito sulla nuova piattaforma globale multi-energia Smart Car. È l’unica auto sul mercato a offrire un cavo di ricarica AC a spirale montato frontalmente, brevettato e alloggiato sotto il cofano. Questo cavo retrattile semplifica il processo di ricarica per i clienti, permettendo loro di ricaricare il veicolo senza nemmeno sporcarsi le mani. Battery Innovation Wall: esplora la ricerca collaborativa di Stellantis e dei suoi partner, tra cui Factorial, Lyten, Zeta Energy e Tiamat, che propongono le chimiche allo stato solido, litio-zolfo e sodio-ione, migliorando le prestazioni e la sostenibilitá dei veicoli elettrici. AI Journey Showcase: una mostra interattiva di come Stellantis sta giá integrando l’IA nel percorso del cliente, dalla progettazione, alla produzione fino alla guida quotidiana. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 06-Giu-25 14:39

