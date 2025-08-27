Stroncato traffico di droga, 15 misure cautelari tra Livorno e Pisa

agenzia

LIVORNO (ITALPRESS) – Operazione antidroga dei Carabinieri tra Livorno e Pisa. Smantellata una rete di spaccio da mille euro al giorno. I militari del Comando provinciale di Livorno, in collaborazione con i Reparti dell’Arma territoriale competente, insieme a Ros, Sos e Sio, al 6^ Battaglione Toscana, al Nucleo Elicotteri di Pisa, ed ai Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore, hanno eseguito 15 misure cautelari. I provvedimenti sono stati emessi dal gip del Tribunale di Livorno, su richiesta della locale Procura. Ad eseguirli oltre 150 Carabinieri. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Altre 38 persone sono destinatarie di decreto di perquisizione per gli stessi reati e, per 22 di loro, irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, é stata avviata la procedura per l’espulsione. Il provvedimento é stato emesso a seguito di un’indagine, denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza di Livorno, condotta con attivitá di osservazione, anche tramite sistemi di videosorveglianza, pedinamento e controllo, ed ha avuto come obiettivo quello di disarticolare una piazza di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 euro. – foto ufficio stampa Carabinieri – (ITALPRESS). vbo/com 27-Ago-25 08:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA