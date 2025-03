Successo casalingo per Detroit, 8 punti realizzati da Fontecchio

agenzia

I Pistons superano New Orleans, sesta affermazione di fila per OKC, Miami torna a sorridere NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successo casalingo di Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre ventimila spettatori della Little Caesars Arena, i Pistons hanno superato i New Orleans Pelicans per 136-130 nonostante i 40 punti, tra gli ospiti, di un immarcabile McCollum, top-scorer per distacco dell’incontro; tra i padroni di casa, 26 punti di Holland e una buona prova dell’azzurro Simone Fontecchio, che entra nelle rotazioni e chiude con un bottino di 8 punti, 2 rimbalzi e un assist in 19 minuti di impiego. Sesta vittoria consecutiva per Oklahoma City: i Thunder espugnano per 103-101 il parquet dei Los Angeles Clippers con 26 punti siglati da Gilgeous-Alexander, meno prolifico rispetto ai suoi standard abituali grazie ad un’ottima performance della difesa californiana. Dopo una striscia negativa di dieci sconfitte, Miami torna a sorridere: gli Heat mettono al tappeto i Charlotte Hornets per 122-105 sfruttando la vena realizzativa di Wiggins, dominatore della scena con 42 punti all’attivo, e di Herro, che si ferma a quota 29. Affermazione esterna dei Cleveland Cavaliers, che non hanno difficoltá nel dilagare sul campo di Utah Jazz sino al 120-91 dell’ultima sirena. A finire in paritá é solo il duello a distanza tra Allen e Filipowski, che firmano 18 punti a testa. A valanga anche i San Antonio Spurs, che violano l’impianto dei Toronto Raptors per 123-89 con 25 punti di Vassell, assoluto trascinatore dei suoi. Successo interno per gli Atlanta Hawks, che hanno la meglio sui Philadelphia 76ers per 132-119 con 28 punti di Young. Vittorie esterne, infine, per i campioni in carica dei Boston Celtics e per i Denver Nuggets, che si impongono rispettivamente sui Portland Trail Blazers (129-116) e sugli Houston Rockets (116-111). – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mc/red 24-Mar-25 10:45

